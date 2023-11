Arábia Saudita negocia para ter os direitos de organização do Masters 1000 de Miami ou de Madri

A Arábia Saudita continua a 'invadir' o mundo do esporte de alto nível. O próximo passo a ser dado pelo país é obter os diretos dos torneios Masters 1000 de tênis de Madri ou Miami. A intenção, como acontece em outras modalidades, é levar para o Oriente Médio os melhores esportistas do planeta.

As negociações começaram recentemente entre o governo saudita e a empresa IMG, que detém os direitos dos dois torneios. O de Miami é disputado desde 1985, enquanto o de Madri passou a ser realizado em 2002.

A Arábia Saudita não possui um torneio oficial, mas realiza há vários anos partidas de exibição com os tenistas mais importantes da atualidade. O país tentou há alguns anos um acordo com a China para levar o WTA Finals, mas a competição acabou sendo realizada em Guadalajara (México), Fort Worth (Estados Unidos) y Cancún (México). Os árabes pretendem ter o torneio já no ano que vem.

O interesse da Arábia Saudita no circuito de tênis não tem a aprovação da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), por causa da mudança no calendário internacional. Em contrapartida, os valores apresentados pelos árabes podem seduzir os atletas.

O espanhol Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo, afirmou ser "inevitável" no futuro que um grande torneio passe a ser disputado no país árabe.

Nesta semana, a Arábia Saudita foi anunciada como a sede da Copa do Mundo de futebol em 2024, depois que a Austrália retirou a candidatura.