Casemiro sofre lesão muscular na coxa e deve desfalcar a seleção brasileira nas Eliminatórias

O volante Casemiro vai desfalcar o Manchester United nas próximas partidas. O brasileiro sofreu uma lesão muscular na coxa durante a derrota para o Newcastle, por 3 a 0, quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira, pelo clube inglês em suas redes sociais.

Casemiro também deverá desfalcar a seleção brasileira nos dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico Fernando Diniz apresenta, nesta segunda-feira, a lista dos convocados para os jogos contra a Colômbia, em Barranquilla, dia 16, às 21h (de Brasília). Na sequência, o rival será a Argentina, dia 21, às 21h30, no Maracanã, no Rio. Estas duas partidas vão encerrar o calendário da seleção no ano.

A partida contra o Newcastle foi a volta de Casemiro aos gramados depois de ficar de fora das três últimas partidas por causa de uma pancada no tornozelo.

Nesta temporada, Casemiro, de 31 anos, atuou em 12 jogos, marcou quatro gols e fez uma assistência pelo Manchester United.