Xavi parabeniza Messi pela conquista da oitava Bola de Ouro: 'Muito merecido'

Xavi Hernández, técnico do Barcelona, parabenizou Lionel Messi pela oitava 8ª Bola de Ouro, prêmio oferecido revista francesa 'France Football', que levou em consideração a temporada europeia, de agosto de 2022 a julho de 2023.

"Muito merecido. Falei com ele esta semana e dei-lhe os parabéns", afirmou Xavi, nesta sexta-feira, durante entrevista coletiva para a partida contra a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol.

O argentino, jogador do Inter Miami, foi eleito, segunda-feira, mais uma vez o melhor do mundo, superando os jovens Erling Haaland, do Manchester City, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, que ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Xavi e Messi fizeram parte de um time lendário do Barcelona, juntamente com Iniesta, Piqué e tantas outras estrelas, que conquistaram todos os títulos possíveis entre 2004 e 2014.