Celina Locks faz evento na Fundação Fenômenos, de Ronaldo, para arrecadação de fundos

Ronaldo Fenômeno construiu uma carreira de sucesso no futebol e nos negócios, mas não esquece de suas raízes. O ex-jogador e empresário, dono do Cruzeiro e do Valladolid, da Espanha, mantém a Fundação Fenômenos, cuja gestão está nas mãos de sua mulher, Celina Locks. No próximo dia 11, a entidade realiza em São Paulo, a 3ª edição de um bazar, que tem como objetivo arrecadar fundos para ações sociais. Ambos estarão presentes no evento.

A Fundação Fenômenos foi criada por Ronaldo em 2010, quando o Brasil disputou a Copa do Mundo da África do Sul. Ela é presidida por sua mulher, com quem se casou recentemente. Celina é modelo e influencer. Outras duas edições do bazar já foram realizadas anteriormente, uma em 2019 e outra em 2022. Ao todo, cerca de 85 mil pessoas espalhadas em 23 comunidades carentes do Brasil já foram atendidas.

A expectativa é de que seis mil pessoas participem do evento, que será realizado no clube Pinheiros, em São Paulo. Aproximadamente 100 participantes, entre marcas e personalidades, devem fazer doações para que as peças sejam vendidas e seus rendimentos doados à caridade. A Fundação Fenômenos é uma entidade sem fins lucrativos, que realiza diversas ações sociais.

"Nosso propósito é unir duas pontas, moda e iniciativa social, para potencializar os programas sociais executados pela Fundação Fenômenos", declarou Celina Locks em comunicado oficial. "Não tenho palavras para expressar a minha felicidade em, mais uma vez, reunir amigos e o universo da moda que tanto amo para fazer o bem e apoiar as causas e lideranças sociais que fazem a diferença em nosso País."

Os ingressos para o evento serão vendidos a R$ 20 a entrada comum e R$ 10 a solidária. No segundo caso, é necessário trazer também 1kg de alimento não-perecível. Tudo será doado.

QUEM É CELINA LOCKS?

Casada com Ronaldo Fenômeno desde maio deste ano, Celina Locks iniciou o relacionamento com o ex-jogador e empresário em 2015. Aos 32 anos, a paranaense organiza sua vida entre as passarelas, gestão da Fundação Fenômenos e a administração da sua própria marca de produtos de beleza, a Celina Locks Beauty, fundada em 2021.

Ronaldo e Celina se conheceram na casa de um amigo em comum, nos preparativos para uma festa à fantasia. Eles tornaram público o relacionamento durante o Baile da Vogue de 2015. Desde então, o ex-atacante e a modelo estão juntos e compartilhando diversas atividades um ao lado do outro. Celina relata que mantém "ótimo" relacionamento com os filhos do ex-camisa 9 da seleção brasileira: Ronald, de 23 anos, Alexander, de 18, Maria Sofia, de 14, e Maria Alice, de 13.

Ela nasceu em Curitiba e começou a carreira na moda em 2007. No mesmo ano, venceu o concurso Supermodel of the World. Já participou de importantes desfiles no Rio, Milão, Paris e Nova York, além da tradicional São Paulo Fashion Week. Sua agenda é tão intensa quanto a de Ronaldo. Quando podem, misturam os eventos. Entre as atividades que promove com Ronaldo está a presidência do conselho da Fundação Fenômenos. A organização sem fins lucrativos se dedica a "desenvolver desde 2012 projetos voltados para as comunidades do Brasil a fim de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seus indivíduos", de acordo com a página da própria entidade.

Celina também acompanha Ronaldo na maioria das viagens que o ex-jogador faz para as partidas das equipes que preside. Faz parte da rotina do Fenômeno assistir em Belo Horizonte aos duelos do Cruzeiro e em Valladolid, na Espanha, aos jogos da equipe local. No Brasil, eles 'vivem' em três cidades: São Paulo, Rio e Belo Horizonte.