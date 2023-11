Tempestade no GP de São paulo surpreende Leclerc: 'Foi o treino mais estranho da minha vida'

A tempestade que transformou o dia em noite no Autódromo de Interlagos, na tarde desta sexta-feira, surpreendeu os pilotos da Fórmula 1. Um dos mais assustados era o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que obteve o segundo lugar no grid de largada da corrida de domingo.

"Foi provavelmente o treino mais estranho da minha carreira. Eu nunca havia enfrentado um tempo assim", comentou o piloto. Leclerc se disse surpreso até com a posição que conquistou no grid. "Deu tudo certo para nós, de forma surpreendente, porque não estávamos muito bem."

Pole position, Max Verstappen assegurou a primeira colocação pouco antes das primeiras gotas de chuva caírem sobre o asfalto. "Nós não sabíamos quando a chuva ia começar. É um clima insano, o vento mudou rapidamente e perdemos um pouco de tempo com isso", disse o tricampeão mundial, que largará da pole pela segunda vez em São Paulo.

Atual vencedor do GP, o britânico George Russell também reconheceu a surpresa pela virada rápida no tempo. "Eu nunca tinha visto uma mudança de tempo tão drástica assim", disse o piloto da Mercedes.

A manhã desta sexta-feira em Interlagos contou com temperaturas superiores a 30 graus. O dia ensolarado passou a ganhar nuvens no início da tarde. Em alguns trechos do circuito, há havia registro de chuva leve. E, ao longo do treino classificatório, que começou às 15h15, com atraso de 15 minutos, o tempo começou a fechar de forma definitiva.

A tempestade teve início nos minutos finais do treino, no Q3, a última parte da classificação. Assim que a chuva forte começou, os comissários decidiram encerrar o treino de forma prematura, a quatro minutos do fim.

A previsão inicial para esta sexta era de 40% de chance de chuva ao longo do dia. O mau tempo não deve permanecer para o fim de semana. Para sábado, a expectativa é de dia ensolarado, com temperaturas mais amenas. A máxima é de 27 graus. O domingo também deve ter sol, porém com números inferiores. Os termômetros não devem passar de 23 graus, com mínima de 13.