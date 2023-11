Nonato celebra 1º gol e espera continuar ajudando o Santos: 'Aos poucos mostrando meu futebol'

Responsável por abrir caminho para a virada do Santos sobre o Flamengo, por 2 a 1, no Mané Garrincha, em Brasília, o meia Nonato comemorou muito seu primeiro gol no novo clube. Reserva de Lucas Lima, o jogador espera continuar ajudando a equipe na luta para fugir das últimas colocações do Brasileirão.

"O gol veio na hora certa. Tivemos uma atuação muito boa como equipe e no individual também. Eu estava precisando bastante desse gol, pois sei que posso desempenhar melhor do que vinha fazendo e acredito que na quarta-feira eu mostrei isso", afirmou Nonato, que desde sua chegada, em agosto, iniciou entre os titulares apenas em três oportunidades.

"Nossa equipe tem grande qualidade e podemos alcançar nossos objetivos na competição. Cheguei aqui com a mentalidade de ajudar o Santos, seja da forma que for. E aos pouquinhos estou conseguindo mostrar um bom futebol", ressaltou. "Tenho noção de que a adaptação é demorada, mas meus companheiros e a comissão estão me ajudando bastante, e estou bem confortável e pronto para ajudar."

Ainda sem definir qual equipe titular mandará a campo na segunda-feira, diante do Cuiabá, na Vila Belmiro, Marcelo Fernandes iniciou nesta sexta-feira os trabalhos visando o jogo que pode deixar a equipe em boa posição na luta contra a queda. Uma coisa é certa: o ala direito Lucas Braga terá de cumprir suspensão, que obrigará o técnico a mexer na equipe.

"Independentemente dos resultados dos rivais que estão brigando com a gente lá embaixo, temos que pensar sempre em nós. Pois sabemos da nossa capacidade e só dependemos de nós para fugir do Z-4", alertou Nonato, pedindo que o Santos "esqueça os concorrentes contra a queda." De quebra, ainda pregou respeito ao oponente.

"O Cuiabá contratou ótimos jogadores nessa temporada e estamos acompanhando o desempenho deles. Sabemos que eles incomodam bastante quando jogam fora de casa, então será bem complicado na segunda", advertiu. "Mas estaremos na Vila, com o apoio da nossa torcida, então vamos em busca dessa vitória para sair de perto dessa zona perigosa."