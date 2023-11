Ponte Preta tem opções no meio e no ataque para acabar com jejum de nove jogos na Série B

O técnico João Brigatti terá mais opções para buscar sua primeira vitória à frente da Ponte Preta desde sua volta. O treinador terá o retorno do meia Elvis e todo o ataque para escalar o time diante o Avaí, neste sábado, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Favorecido nas últimas rodadas, o time paulista escapou de entrar na zona de rebaixamento, embora não vença há nove jogos.

O meia Elvis foi poupado na derrota por 2 a 0 contra o Novorizontino, por conta de um desgaste muscular. Apesar de reserva, a comissão técnica resolveu preservar o meia, para tê-lo 100% no duelo direto contra os catarinenses.

A grande novidade é no ataque. Caso opte pela formação com três atacantes, o treinador terá cinco opções. Retornando de suspensão, o lateral Mailton, que tem atuado como ponta, deve formar o ataque junto com Jeh e Eliel. Ainda no ataque, Brigatti tem Pablo Dyego, Gabriel Santiago, Tales e Paul Villero à sua disposição.

A tendência é que a Ponte Preta entre em campo com esta formação: Caíque França; Weverton, Edson, Fábio Sanches e Artur; Léo Naldi, Felipe Amaral e Feliphinho; Mailton, Eliel e Jeh.

O duelo contra o Avaí está marcado para as 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Atualmente, a Ponte Preta aparece na 16.ª colocação com 35 pontos, um na frente do Tombense, que tem 34 e abre a zona de rebaixamento.