Djokovic vence 'revanche' com Rune e avança à semifinal do Masters 1000 de Paris

Novak Djokovic não teve vida fácil para garantir sua classificação à semifinal do Masters 1000 de Paris. O sérvio, número 1 do mundo, fez um duelo equilibradíssimo com o norueguês Holger Rune (7º) e venceu, nesta sexta-feira, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3/7)e 6/4, em 2h45min de partida.

Djokovic, que vai em busca do seu sétimo título do Masters 1000 de Paris, e vingou-se de Rune, que o derrotou na final do ano passado. Na próxima fase, o sérvio encontrará o vencedor do duelo entre o australiano Alex de Minaur e do russo Andrey Rublev.

Os tenistas fizeram um primeiro set no mais alto nível e mostraram os seus talentos ao confirmarem pontos espetaculares. Djokovic, no entanto, largou na frente ao ser responsável pela única quebra, no último game.

No segundo set, Rune dificultou ainda mais a vida do número 1 do mundo. O norueguês evitou um match point e engatou uma sequência de pontos para forçar o terceiro e derradeiro set, que começou com a ida de Djokovic ao banheiro. Ele voltou após oito minutos e foi vaiado pelos torcedores.

O último set não poderia ser diferente. Djokovic e Rune foram disputando ponto por ponto. O norueguês ainda precisou de atendimento médico por ter machucado uma das mãos. Mesmo assim, lutou até o fim, perdendo por 6/ 4. O sérvio, então, chamou a torcida para festejar o triunfo.

TSITSIPAS NA SEMIFINAL

O grego Stefanos Tsitsipas confirmou a classificação para a sua terceira semifinal consecutiva ao derrotar o russo Karen Khachanov por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h20min de partida. Na Antuérpia e em Viena, o grego caiu uma rodada antes da final.

Sexto colocado do ranking da ATP, Tsitsipas tentará recuperar a boa forma contra Grigor Dimitrov. O búlgaro derrotou o polonês Hubert Hurkacz, que deu adeus às chances de conquistar uma vaga no ATP Finals, por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 4/6 e 6/4.

O grego tem uma grande vantagem contra Dimitrov. Eles já se enfrentaram em sete oportunidades, com seis vitórias de Tsitsipas e apenas uma derrota, no ano de 2020.