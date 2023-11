Russell, Gasly e Ocon são punidos e perdem posições no grid de largada do GP de São Paulo

O inglês George Russell e os franceses Pierre Gasly e Esteban Ocon foram punidos nesta sexta-feira no Autódromo de Interlagos e perderam duas posições cada no grid de largada da corrida de domingo do GP de São Paulo de Fórmula 1. O trio de pilotos sofreu a sanção por impedir a passagem de rivais na saída dos boxes.

A punição, portanto, altera a ordem de largada definida no treino classificatório, disputado nesta sexta. Russell, da Mercedes, havia obtido o sexto melhor tempo na sessão encerrada de forma prematura, a quatro minutos do fim, por causa da tempestade em Interlagos. Agora terá que largar do oitavo posto.

Os franceses Ocon e Gasly, ambos da equipe Alpine, conquistaram o 12º e o 13º lugares, respectivamente. Após as punições, vão partir do 14º e 15º postos do grid.

Nos três casos, os comissários registraram a mesma causa para as sanções: "o piloto estava pilotando muito devagar na saída do pitlane e não estava à esquerda o suficiente (para permitir a ultrapassagem dos demais pelo lado direito)".

Essas paradas na saída dos boxes foram recorrentes no GP do México, no fim de semana passado, o que motivou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) a anunciar punições em caso de repetição do fato na capital paulista. Pelas regras, os pilotos até podem parar na saída do pitlane, mas devem permitir a passagem de outro carro ao lado.

Confira o grid de largada atualizado:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min10s727

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min11s021

3º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - 1min11s344

4º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) - 1min11s387

5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min11s469

6º - Lando Norris (ING/McLaren) - 1min11s987

7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari) - 1min11s989

8º - George Russell (ING/Mercedes) - 1min11s590*

9º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull) - 1min12s321

10º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) - sem tempo

11º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas) - 1min10s475

12º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min10s602

13º - Alex Albon (TAI/Williams) - 1min10s621

14º - Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 1min10s763*

15º - Pierre Gasly (FRA/Alpine) - 1min10s793*

16º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - 1min10s837

17º - Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri) - 1min10s843

18º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) - 1min10s955

19º - Logan Sargeant (EUA/Williams) - 1min11s035

20º - Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo) - 1min11s275

* Os pilotos sofreram a perda de duas posições cada no grid.