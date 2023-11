Guarani tropeça diante do Londrina e perde chance de colar no G-4 da Série B

O Guarani não conseguiu desencantar na Série B do Campeonato Brasileiro e pode ver o G-4 ficar mais distante na reta final da competição. Nesta sexta-feira, visitou o Londrina, no Estádio do Café, e empatou sem gols pela 35ª rodada.

O Guarani soma 56 pontos, em oitavo lugar, chegando há cinco jogos sem vencer, com três empates e duas derrotas. O Londrina, também com cinco jogos de jejum, sendo uma derrota e quatro empates seguidos, tem 28, em 19º e penúltimo lugar, com o rebaixamento cada vez mais perto de ser confirmado.

Jogando em casa, o Londrina foi o primeiro a assustar. Após escanteio, Paulinho Moccelin ficou com o rebote e chutou com perigo, mas para fora. A resposta do Guarani veio com Matheus Bueno, que arriscou de fora da área, também para fora.

Depois, Paulinho Moccelin até balançou a rede, aproveitando rebote após chute na trave de Iago Dias. O VAR, porém, entrou em ação e pegou impedimento. O Londrina ainda teve uma boa chance com Ariel, enquanto o Guarani assustou com Gustavo França. No fim, Paulinho Moccelin tentou mais uma vez, chutando forte, mas o goleiro Douglas Borges fez bela defesa e segurou o empate no primeiro tempo.

O segundo tempo começou bem movimentado com chute de Iago Dias, do Londrina, pelo lado de fora da rede. O Guarani respondeu logo em seguida com arrancada de Bruno José, mas Bruninho não conseguiu finalizar. O Londrina voltou a assustar em cabeçada de Rafael Vaz, mas Douglas Borges fez outra defesa importante para o Guarani.

Na reta final, o Londrina ficou com um jogador a menos, pois Mocellin foi expulso direto após pisão em Bruno José. Ele recebeu cartão amarelo inicialmente, mas o árbitro mudou de decisão após ser chamado pelo VAR.

Com um a mais e precisando da vitória, o Guarani foi para o ataque nos minutos finais. Teve grande chance com Isaque, que ficou com a sobra dentro da área e chutou colocado, mas por cima. A pressão, porém, parou por aí e ainda deu tempo de Alan Santos, do Guarani, receber o segundo cartão amarelo e também ser expulso.

O Londrina volta a campo pela 36ª rodada na próxima sexta-feira, às 19h, em visita ao Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO). Os últimos jogos serão diante de Novorizontino (casa) e Botafogo (fora).

Já o Guarani recebe o Criciúma na terça-feira (14), às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Depois, enfrenta o ABC, também em casa, e o Atlético-GO, fora.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 X 0 GUARANI

LONDRINA - Neneca; Lucas Mendes (Igor França), Gabriel, Rafael Vaz e Gustavo Salomão; Rodrigo (Victor Hugo), João Paulo e Ariel (Marcos Pedro); Iago Dias (Zé Vitor), Wiliam Barbio (Peu) e Paulinho Moccelin. Técnico: Roberto Fonseca.

GUARANI - Douglas Borges; Diogo Mateus, Alvariño, Alan Santos e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno (Pablo Thomaz) e Bruninho; Gustavo França (Isaque), Derek (Bruno Mendes) e João Victor (Bruno José) (Iago Teles). Técnico: Umberto Louzer.

CARTÃO AMARELO - Wiliam Barbio (Londrina).

CARTÕES VERMELHOS - Paulinho Moccelin (Londrina) e Alan Santos (Guarani).

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA - R$ 8.800,00.

PÚBLICO - 586 pagantes (691 presentes).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).