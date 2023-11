Palmeiras recebe Athletico-PR com chance de igualara pontuação do líder Botafogo

O Palmeiras pode igualar a pontuação do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro e distante três pontos. Para isso, precisa vencer o Athletico-PR, neste sábado, às 21h30, em jogo válido pela 32ª rodada, na Arena Barueri.

Para de fato encostar no líder, o Palmeiras precisa fazer sua parte e depois, na segunda-feira, torcer para um tropeço do Botafogo, que enfrenta o Vasco. O líder ainda tem um jogo a menos por causa do adiamento do confronto com o Fortaleza, no Castelão, reagendado para 23 de novembro.

A sequência de quatro vitórias seguidas, incluindo a virada épica do meio da semana, no Engenhão, é combustível para os palmeirenses. Entretanto, Abel Ferreira terá pelo menos três desfalques, que, amarelados no Rio, estão suspensos. São os zagueiros Murilo e Gustavo Gómez e o atacante Rony. A formação dos últimos jogos, com três zagueiros, fica inviável, já que apenas Luan e o garoto Naves estão à disposição. Juntos de Mayke e Piquerez, eles formariam uma linha de quatro na defesa.

Outra alternativa é improvisar Marcos Rocha como terceiro defensor e manter o esquema. Caso Abel tenha preferência por não improvisar, a saída de um terceiro zagueiro pode promover a entrada de Fabinho no meio. Na frente, Endrick é o substituto natural de Rony. O garoto, que começou no banco contra o Botafogo, foi o melhor da partida. Ele terá a companhia de Breno Lopes na frente.

Independentemente da formação, o time vai motivado. É o que garante Flaco López, autor de um dos gols da virada no Engenhão. "Tanto o momento bom quanto o ruim passa rápido, tem que virar a cara e seguir. Já preparamos o próximo jogo, o time tem muita motivação e quarta-feira demos um passo. Nosso objetivo é ir jogo a jogo e dar nosso máximo", disse o atacante.

Do outro lado, o time paranaense quer voltar a vencer, o que não acontece desde a 29ª rodada, quando recebeu o América-MG. O clube é o sétimo na tabela de classificação e briga para ingressar no G-6.

O meia Cuello levou amarelo na última rodada e está fora da partida. Ele tem atuado como ala direito no time treinado por Wesley Carvalho. As opções na posição imediatas são Bruno Peres e Léo Ataíde. Os dois, porém, não têm sequência. Peres vem de cinco jogos fora, enquanto Ataíde, de 20 anos, jogou com o profissional apenas em fevereiro deste ano.

Por causa disso, a mudança deve ser mais engenhosa. Carvalho deve escalar Kaíque Rocha na linha defensiva, adiantando Esquivel para ala esquerda e invertendo o lado do uruguaio Canobbio, para a direita. Durante a "maratona paulista", o Athletico empatou com o São Paulo e perdeu para o Corinthians.