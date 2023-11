Agenda do dia do Pan: Isaquias Queiroz lidera Brasil em sábado decisivo

O final de semana será decisivo para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. O destaque na programação deste sábado, 4, fica por conta de Isaquias Queiroz, fenômeno da canoagem que disputa o tricampeonato pan-americano na capital chilena.

Atletas brasileiros também têm finais importantes pela frente em modalidades como ginástica rítmica, futebol, atletismo, handebol, vôlei e atletismo. A transmissão é pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

ATLETISMO

7h30 - Marcha atlética mista - final (Viviane Lyra/Caio Bonfim)

18h - Salto com vara masculino - final

18h30 - Lançamento do martelo masculino - final (Alencar Pereira)

19h - 800m feminino - final (Jaqueline Weber)

19h10 - 800m masculino - final (Navasky Anderson)

19h15 - Salto em altura feminino - final (Valdileia Martins e Arielly Rodrigues)

19h20 - 3.000m com obstáculos feminino - final (Mirelle Silva, Simone Ferraz e Tatiane Raquel da Silva)

19h35 - 3.000m com obstáculos masculino - final (Matheus Borges e Gleison Santos)

19h59 - Lançamento do dardo masculino - final (Luiz Maurício Dias e Pedro Nunes)

20h38 - Revezamento 4x400m feminino - final (Chayenne da Silva/Leticia Nonato/Jainy Suellen/Tiffani Domingos)

20h48 - Revezamento 4x400m masculino - final (Douglas Mendes/Lucas Conceição/Lucas CarvalhoMatheus Lima/Maxsuel Santana/)

BASQUETE

17h - Chave masculina - disputa do bronze: México x Brasil

20h - Chave masculina - final: Argentina x Venezuela

Boliche

8h - Simples feminino - classificação (Roberta Camargo e Stephanie Martins)

15h - Simples masculino - classificação (Marcelo Stuartz e Bruno Costa)

BREAKING

17h - Feminino - quartas de final (Mini Japa)

17h30 - Masculino - quartas de final (Leony e Rato)

18h50 - Feminino - disputa do bronze

19h - Masculino - disputa do bronze

19h10 - Feminino - final

19h20 - Masculino - final

CANOAGEM VELOCIDADE

9h - K1 masculino 1.000m - final B

9h10 - K1 masculino 1.000m - final (Roberto Maehler)

9h25 - C1 masculino 1.000m - final B

9h35 - C1 masculino 1.000m - final (Isaquias Queiroz)

9h50 - K2 feminino 500m - final B

10h - K2 feminino 500m - final

10h10 - C2 feminino 500m - final

10h25 - K4 500m masculino - final

CARATÊ

10h - Feminino até 50kg - round robin

10h - Feminino até 55kg - round robin (Kelly Fernandes)

11h20 - Masculino até 84kg - round robin

14h - Masculino acima de 84kg - round robin (Giovani Salgado e Lucas Miranda)

14h - Feminino até 61kg - round robin

15h20 - Feminino até 50kg - final

15h20 - Feminino até 55kg - final

15h20 - Feminino até 61kg- final

15h30 - Masculino até 84kg- final

15h30 - Masculino acima de 84kg - final

ESGRIMA

11h - Espada feminina por equipes - quartas de final (Brasil x Colômbia)

11h - Sabre masculino por equipes - quartas de final (Colômbia x Brasil)

12h40 - Sabre masculino por equipes - semifinal

12h40 - Espada feminina por equipes - 5º a 8º

13h40 - Espada feminina por equipes - semifinal

13h40 -Sabre masculino por equipes - 5º a 8º

14h20 - Espada feminina por equipes - disputa de 7º

14h20 - Espada feminina por equipes - disputa de 5º

14h20 - Sabre masculino por equipes - disputa de 7º

14h20 - Sabre masculino por equipes - disputa de 5º

16h - Espada feminina por equipes - disputa do bronze

16h50 - Sabre masculino por equipes - disputa do bronze

17h30 - Espada feminina por equipes - final

18h30 - Espada masculino por equipes - final

FUTEBOL

13h - Futebol masculino - disputa do bronze: Estados Unidos x México

20h - Futebol masculino - final: Chile x Brasil

GOLFE

8h - Chave masculina - final - terceira rodada (Andrey Xavier e Rodrigo Lee)

8h - Chave feminina - final - terceira rodada (Luiza Altmann e Valentina Bosselmann)

GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

10h - Feminino sincronizado - final (Alice Gomes/Camilla Gomes)

10h30 - Masculino sincronizado - final (Lucas Tobias/Rayan Castro)

17h - Feminino individual - final (Alice Gomes/Camilla Gomes)

17h30 - Masculino individual - final (Lucas Tobias/Rayan Castro)

GINÁSTICA RÍTMICA

11h30 - Maça individual - final (Bárbara Domingos e Maria Eduarda Alexandre)

12h20 - Fita individual - final (Bárbara Domingos e Maria Eduarda Alexandre)

18h30 - Três fitas e duas bolas - final (Bárbara Galvão/Gabriella Castilho/Giovanna Oliveira/Victória Borges/Nicole Pircio)

HANDEBOL

10h - Chave masculina - disputa de 7º: República Dominica x México

12h30 - Chave masculina - disputa de 5º: Uruguai x Cuba

17h - Chave masculina - disputa do bronze: Estados Unidos x Chile

19h30 - Chave masculina - final: Brasil x Argentina

Hóquei sobre a grama

9h30 - Chave feminina - disputa de 7º: México x Trindade e Tobago

11h45 - Chave feminina - disputa de 5º: Uruguai x Cuba

17h30 - Chave feminina - disputa do bronze: Canadá x Chile

19h45 - Chave feminina - final: Argentina x Estados Unidos

PATINAÇÃO DE VELOCIDADE

9h - 200m feminino contrarrelógio (Sofia Scheibler)

9h30 - 200m masculino contrarrelógio (Guilherme Rocha)

17h - 1000m feminino - classificação (Sofia Scheibler)

17h20 - 1000m masculino - classificação (Guilherme Rocha)

17h40 - 1000m feminino - final

18h - 1000m masculino - final

PATINAÇÃO ARTÍSTICA EM RODAS

18h - Feminino - programa longo - final (Bianca Ameixeiro)

19h30 - Masculino - programa longo - final (Erik Medziukevicius)

PELOTA BASCA

9h - Chave masculina - paleta - disputa do bronze

9h - Chave feminina - frontón - disputa do bronze

10h - Chave feminina - paleta - disputa do bronze

10h - Chave masculina - frontón - disputa do bronze (Filipe Otheguy)

11h - Chave feminina - paleta - final

12h - Chave feminina - frontón - final

12h - Chave masculina - frontón - final

12h - Chave feminina - paleta - final

16h30 - Duplas masculinas - trinquete - fase de grupos

16h30 -Chave masculina - frontenis - fase de grupos

16h30 - Dupla masculina Triquete - México x Uruguai

18h30 - Chave feminina - frontenis - fase de grupos

19h30 - Duplas femininas - trinquete - fase de grupos

POLO AQUÁTICO

8h - Equipes femininas - disputa de 7º: Porto Rico x Chile

9h30 - Equipes femininas - disputa de 5º: México x Cuba

11h - Equipes femininas - disputa do bronze: Argentina x Brasil

12h30 - Equipes femininas - final: Estados Unidos x Canadá

16h - Equipes masculinas - disputa de 7º: Cuba x Chile

17h30 - Equipes masculinas - disputa de 5º: México x Porto Rico

19h - Equipes masculinas - disputa do bronze: Canadá x Argentina

20h30 - Equipes masculinas - final: Brasil x Argentina

RUGBY

10h - Chave feminina - disputa de 5º a 8º: Paraguai x Chile

10h25 - Chave feminina - disputa de 5º a 8º: Jamaica x México

10h50 - Chave masculina - disputa de 5º a 8º: Jamaica x Brasil

11h15 - Chave masculina - disputa de 5º a 8º: Uruguai x México

11h40 - Chave feminina - semifinal: Colômbia x Canadá

12h05 - Chave feminina - semifinal: Estados Unidos x Brasil

12h30 - Chave masculina- semifinal: Chile x Estados Unidos

12h55 - Chave masculina- semifinal: Argentina x Canadá

15h - Chave feminina - disputa do sétimo lugar

15h25 - Chave feminina - disputa do 5º lugar

15h50 - Chave masculina - disputa do sétimo lugar

16h15 - Chave masculina - disputa do 5º lugar

16h40 - Chave feminina - disputa do bronze

17h10 - Chave masculina - disputa do bronze

17h40 - Chave feminina - final

18h10 - Chave masculina - final

SOFTBOL

10h - Chave feminina - disputa do bronze: México x Canadá

14h - Chave feminina - final: Porto Rico x Estados Unidos

SQUASH

10h - Equipes femininas - disputa de 5º a 8º

10h - Equipes masculinas - disputa de 5º a 8º

12h15 - Equipes femininas - semifinais

12h15 - Equipes masculinas - semifinais

17h - Equipes masculinas - disputa de 5º

17h - Equipes masculinas - disputa de 7º

17h - Equipe feminino - disputa de 5º

17h - Equipe feminino - disputa de 7º

TÊNIS DE MESA

10h - Equipes femininas - semifinal: Brasil x Estados Unidos

12h30 - Equipes femininas - semifinal: Porto Rico x Chile

16h - Equipes masculinas - semifinal: Brasil x Argentina

18h30 - Equipes masculinas - semifinal: Canadá x Estados Unidos

TIRO COM ARCO

9h - Arco composto por equipes femininas - disputa do bronze

9h19 - Arco composto por equipes femininas - final

9h38 - Arco composto por equipes masculinas - disputa do bronze

9h57 - Arco composto por equipes masculinas - final

10h25 - Arco recurvo por equipes femininas - disputa do bronze (Brasil x Colômbia)

10h50 - Arco recurvo por equipes femininas - final

11h15 - Arco recurvo por equipes masculinas - disputa do bronze (Brasil x Colômbia)

11h40 - Arco recurvo por equipes masculinas - final

14h - Equipe mista arco composto - disputa do bronze (Brasil x México)

14h19 - Equipe mista arco composto - final

14h38 - Arco composto individual feminino - semifinal

14h52 - Arco composto individual feminino - semifinal

15h06 - Arco composto individual masculino - semifinal

15h20 - Arco composto individual masculino - semifinal

15h34 - Arco composto individual feminino - disputa do bronze

15h48 - Arco composto individual feminino - final

16h02 - Arco composto individual masculino - disputa do bronze

16h16 - Arco composto individual masculino - final

TRIATLO

10h - Equipe mista - final (Brasil)

VELA

12h - LCA 7 - Medal Race (Bruno Fontes)

12h - Sunfish masculino - Medal Raceh

12h40 - ILCA 6 - Medal Race (Gabriella Kidd)

12h40 - - Sunfish feminino - Medal Race

13h20 - Snipe - Medal Race (Juliana Duque/Rafael Martins)

13h20 - Nacra 17 - Medal Race (Samuel Albrecht/Gabriela Nicolino)

14h - Lightning - Medal Race

VÔLEI

10h - Chave masculina - disputa do 7º: Chile x Porto Rico

13h - Chave masculina - disputa do 5º: República Dominicana x México

17h - Chave masculina - disputa do bronze: Cuba x Colômbia

20h - Chave masculina - final: Argentina x Brasil

WRESTLING

10h - Estilo greco-romano masculino até 67kg - oitavas de final (Calebe Corrêa)

10h - Estilo greco-romano masculino até 87kg - oitavas de final (Ronisson Brandão)

10h - Estilo greco-romano masculino até 97kg - oitavas de final

10h - Estilo greco-romano masculino até 130 kg - oitavas de final

10h - Estilo greco-romano masculino até 67kg - quartas de final

10h - Estilo greco-romano masculino até 87kg - quartas de final

10h - Estilo greco-romano masculino até 97kg - quartas de final (Igor Queiroz)

11h - Estilo greco-romano masculino até 130 kg - quartas de final (Eduard Soghomonyan)

11h - Estilo greco-romano masculino até 67kg - semifinais

11h - Estilo greco-romano masculino até 87kg - semifinais

11h - Estilo greco-romano masculino até 97kg - semifinais

11h - Estilo greco-romano masculino até 130 kg - semifinais

12h - Estilo greco-romano masculino até 67kg - repescagem

12h - Estilo greco-romano masculino até 87kg - repescagem

12h - Estilo greco-romano masculino até 97kg - repescagem

12h - Estilo greco-romano masculino até 130 kg- repescagem

17h - Estilo greco-romano masculino até 67kg - disputa do bronze

17h - Estilo greco-romano masculino até 87kg - disputa do bronze

17h - Estilo greco-romano masculino até 97kg- disputa do bronze

17h - Estilo greco-romano masculino até 130 kg- disputa do bronze

17h - Estilo greco-romano masculino até 67kg - final

17h - Estilo greco-romano masculino até 87kg - final

17h - Estilo greco-romano masculino até 97kg- final

17h - Estilo greco-romano masculino até 130 kg- final