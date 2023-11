Isaquias Queiroz é superado por cubano e fica com a prata na canoagem no Pan de Santiago

O brasileiro Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na canoagem de velocidade C1 1.000m, neste sábado, no Pan de Santiago, no Chile, com o tempo de 3min54s05.

Dono de quatro medalhas olímpicas, campeão nos Jogos de Tóquio, Isaquias, de 29 anos, vai concentrar suas atenções para a disputa da Olimpíada de Paris no próximo ano.

A medalha de ouro ficou para o cubano José Ramón Córdova (3min48s69) e o bronze foi para o canadense Conor Fitzpatrick (3min55s13).

No K1 1.000m, o também brasileiro Roberto Maehler terminou na sétima colocação, com o tempo de 3min48s46. O argentino Agustín Venice confirmou o favoritismo para ficar com a medalha de ouro (3min29s73).

O pódio da prova ficou completo com o segundo lugar do americano Jons Wolfgang (3min34s25), seguido pelo também argentino Valentin Rossi (3min35s49).