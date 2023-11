Isaquias Queiroz admite estar fora de forma e promete concentração total na Olimpíada de Paris

Isaquias Queiroz admitiu, neste sábado, que não estava na forma ideal para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A medalha de prata na final do C1 1.000m foi considerada normal pelo atleta campeão olímpico em Tóquio, mas a promessa é de concentração total para os Jogos de Paris no ano que vem.

"Sabia que ia ser muito difícil. A gente não estava treinando. Só tivemos um mês de preparação. A gente não de preparou para os Jogos Pan-Americanos. A prova dos mil metros é muito dura, senti bastante. Perdi uns quatro quilos depois do Mundial, mas não estava no melhor da forma. Queria o ouro para representar bem o Brasil, mas acho que a prata foi bom dentro das nossas condições. Estou bem feliz, mas não é sempre que se ganha", disse o atleta.

Isaquias Queiroz foi superado pelo cubano José Ramón Córdova, um de seus principais rivais na prova, e ficou à frente do canadense Conor Fitzpatrick, que completou o pódio.

"Provavelmente este deve ter sido meu último Pan-Americano. Estou feliz pela nova geração que vem vindo, mas ainda tenho muito chão e quero chegar em Paris no máximo da forma, sem problema, com bastante músculo para poder remar bem os mil metros. A preparação vai bem pesada para Paris. A melhor medalha que tem é a medalha olímpica. E esse é o meu objetivo", disse Isaquias, de 29 anos.