Bruno Fernandes marca no fim, e United derrota o Fulham no Campeonato Inglês

O Manchester United diminuiu a sua crise, neste sábado, ao vencer, fora de casa, o Fulham, por 1 a 0, com gol de Bruno Fernandes, aos 45 minutos do segundo tempo. O jogo foi válido pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.

Com os três pontos, o United chega a 18 e fica momentaneamente na sexta colocação, mas poderá ser ultrapassado no decorrer da rodada. Já o Fulham permanece com 12 pontos e pode cair várias posições na tabela.

Empurrado por sua torcida, o Fulham não deixou o United ter domínio na partida. Logo aos oito minutos, McTominay abriu o placar para os visitantes, mas o lance foi anulado pelo VAR por causa de impedimento de McGuire, que participou da jogada.

O United, mesmo desorganizado, tentou ir para o ataque, mas pouco conseguiu criar de perigoso para a meta de Bernd Leno. Já o Fulham concentrou suas jogadas pela esquerda com Willian, sempre com bastante velocidade.

O ex-jogador do Corinthians quase abriu o placar aos 45 minutos. Em jogada característica, o meia veio da esquerda para o meio e bateu colocado. A bola passou bem perto da trave esquerda.

O segundo tempo foi muito bem disputado. Cada goleiro - Leno e Onana - fez pelo menos duas grandes defesas, impedindo a abertura do placar. Aos 37 minutos, Martial, que acabara de entrar na partida, por pouco não fez um belo gol de voleio.

Com as duas equipes se revezando no ataque, o gol foi sair aos 45 minutos. E foi do United. O português Bruno Fernandes deu um lindo drible na entrada da área e bateu firme para fazer 1 a 0.