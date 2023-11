Inter de Milão quebra invencibilidade caseira da Atalanta e se mantém no topo do Italiano

A Inter de Milão continua soberana no futebol italiano. Neste sábado, a equipe de Simone Inzaghi visitou a sempre dura Atalanta e conseguiu somar uma grande vitória por 2 a 1, acabando com série invicta da rival no Gewiss Stadium, em Bérgamo, e mantendo a liderança isolada após 11 rodadas.

Foi a nova vitória da equipe nerazzurri na competição, com mais um empate e somente uma derrota. Com 28 pontos, dormirá tranquilamente por mais uma rodada no topo e com próximo duelo teoricamente tranquilo no Giuseppe Meazza, no próximo domingo, diante do Frozinone.

Antes, porém, a equipe visita o Red Bull Salzburg pela Liga dos campeões, com possibilidade de se garantir matematicamente nas oitavas de final caso vença. São sete pontos, assim como o líder Real Sociedad, diante de três dos austríacos, em terceiro. O Benfica ainda não pontuou.

Pelo Campeonato Italiano, em um primeiro tempo bastante brigado e com chegadas mais duras, a Inter saiu na frente em uma cobrança de penalidade, aos 40 minutos. Çalhanoglu anotou. Sem tomar muita distância, o meia bateu forte, rasteiro, e deslizou no gramado para celebrar o primeiro gol da líder.

A Inter não deixou o ritmo cair na etapa final e Lautaro Martínez ampliou em um belo gol. A defesa da Atalanta saiu jogando errado, Mkhitaryan roubou e serviu o atacante na esquerda. O argentino cortou para o meio e bateu colocado, sem chances de defesas para o goleiro Musso, aos 12 minutos.

Pouco tempo depois, as donas da casa descontaram em lance bastante reclamado pela Inter, que cobrou uma falta na origem da jogada, por Lookman. O árbitro não deu e o cruzamento encontrou Scamacca livre na área para descontar, aos 16.

O time de Milão se fechou, não correu muitos riscos e soube administrar a vantagem mínima e importante até o final. Ainda deu tempo para a Atalanta perder o zagueiro ítalo-brasileiro Rafael Toloi expulso, no fim, por acúmulo de cartões amarelos.