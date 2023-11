Djokovic desbanca Rublev e buscará 7º título no Masters 1000 de Paris contra Dimitrov

Novak Djokovic continua um fenômeno. Mesmo ficando mais de um mês sem entrar em quadra, o líder do ranking voltou de maneira triunfal às quadras, derrotou Andrey Rublev nas semifinais e vai buscar seu sétimo título do Masters 1000 de Paris neste domingo contra o surpreendente búlgaro Grigor Dimitrov, que bateu Stéfanos Tsitsipas na outra semifinal do dia.

Djokovic precisou lutar muito para desbancar o russo, quinto do mundo. Depois de sair em desvantagem na partida, perdendo o primeiro set por 7 a 5, viu o oponente não permitir quebras do serviço e levar a segunda parcial para o tie-break. Ciente que não podia vacilar no game de desempate, o sérvio abriu logo 5 a 2 e fechou no primeiro set point, igualando a semifinal e obrigando um terceiro set.

Como costuma fazer, Djokovic cresceu bastante na partida e começou a ameaçar o serviço de Rublev. Na quarta parcial, o rival salvou dois break points. Mas não repetiu a dose no 12º game e o líder do ranking fechou com 7/5 quebrando o saque após bola para fora do irritado russo.

Em sua 40ª final de Master 1000 da carreira - apenas ele e o suíço Roger Federer chegaram à marca após os 36 anos -, a nona em Paris, Djokovic entrará com amplo favoritismo, pois só perdeu uma vez em 11 duelos contra Dimitrov, isso há 10 anos.

SEIS ANOS DEPOIS...

O grego Stefanos Tsitsipas manteve sua rotina de quedas em semifinais ao ser derrotado pelo búlgaro Grigor Dimitrov, que volta a uma final de Masters 1000 após seis anos. O número 7 do mundo travou grande batalha neste sábado, mas acabou eliminado em três, parciais de 6/3, 6/7 (1/7) e 7/6 (7/3) para chegar à decisão em Paris.

Dimitrov aproveitou ao máximo o péssimo início de Tsitsipas para conquistar o primeiro set antes de seu rival grego salvar dois break points em 4/4 no segundo set e iniciar uma recuperação. O búlgaro cometeu vários erros no desempate, quando Tsitsipas forçou a decisão, gesticulando em direção à multidão para pedir apoio. "Estou muito feliz por ter conseguido superar esta partida."

Tsitsipas não conseguiu converter quatro chances de break point no terceiro e decisivo game. "Depois daquele segundo set, principalmente do tie-break, tudo ficou muito complicado novamente. Perdendo por 15/40 no terceiro novamente e eu estava pensando que não poderia continuar assim, então tenho que mudar alguma coisa", afirmou Dimitrov, que vai buscar seu primeiro torneio de nível tour desde 2017, quando venceu o ATP Finals. Ele alcançou sua única final anterior do Masters 1000 no mesmo ano em Cincinnati.