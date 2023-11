Harry Kane brilha, Bayern goleia Dortmund, e garante vice-liderança no Alemão

Comandado pelo faro de gol do centroavante Harry Kane, que balançou a rede três vezes, Bayern conseguiu um importante resultado neste sábado, ao golear o Borussia Dortmund fora de casa por 4 a 0, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Alemão. O triunfo coloca a equipe de Munique na segunda colocação, dois pontos atrás do Bayer Leverkusen (28 a 26)

O resultado chega em um momento importante para amenizar o clima de tensão no clube após a surpreendente eliminação para o Saarbrücken, time da terceira divisão, na segunda fase da Copa da Alemanha, no meio de semana.

Mostrando extrema eficiência na parte ofensiva, o time do técnico Thomas Tuchel abriu uma importante vantagem de dois gols logo no início. Aos três minutos, Upamericano acertou bela cabeçada na grande área e abriu o placar.

Referência do ataque do Bayern, Harry Kane ampliou o placar bem ao seu estilo. Ele recebeu boa assistência de Leroy Sane e chutou rasteiro para fazer 2 a 0 em pleno estádio adversário.

O Borussia tentou se recuperar adotando uma postura ainda mais ofensiva. Com mais volume de jogo, a reação do time da casa acabou comprometida pela falta de capricho nas finalizações.

O segundo tempo mostrou o Borussia disposto a recuperar a vantagem, mas o goleiro Neuer travou a reação do adversário ao realizar pelo menos duas grandes defesas em chutes de Marco Reus e em outra tentativa de Nmecha. A máxima de, quem não faz leva, acabou prevalecendo na etapa final e quem voltou a balançar a rede foi o Bayern de Munique.

O centroavante inglês Harry Kane fez a diferença após receber um passe de Coman. Ele achou espaço para bater firme e ampliou aos 26 minutos. Quando tudo indicava que o jogo terminaria com o placar de 3 a 0, Kane voltou a brilhar. Nos acréscimos, ele venceu a marcação na corrida e tocou na saída do goleiro para transformar a vitória em uma goleada de 4 a 0.

Líder do Alemão, o Bayer Leverkusen obteve um importante resultado fora de casa ao bater o Hoffenheim por 3 a 2 em um jogo dramático. Wirtz abriu o placar para os visitantes, e Grimaldo ampliou nos acréscimos da primeira etapa.

Na volta do intervalo, Anton Stach diminuiu após erro do goleiro na saída de bola. O empate veio na sequência com Weghorst. O gol da vitória do Leverkusen saiu de um chute da entrada da área de Grimaldo.

Mais quatro jogos completaram a rodada deste sábado da competição. Em um duelo com seis gols, Freiburg e Borussia Mönchengladbach ficaram no empate de 3 a 3. O Colônia recebeu o Augsburg e empatou: 1 a 1. O Mainz contou com a força da sua torcida para derrotar o RB Leipzig por 2 a 0, enquanto o Frankfurt bateu o Unión Berlin por 3 a 0, longe de seus domínios.