Ponte Preta perde do Avaí, completa dez jogos sem vencer e pode fechar rodada no Z-4 da Série B

O risco de rebaixamento está aumentando cada vez mais para a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time campineiro chegou ao décimo jogo sem vencer ao perder para o Avaí, por 1 a 0, em um duelo direto disputado no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Jean Lucas, no segundo tempo, marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, a Ponte Preta segue na 16ª colocação, com 35 pontos, mas deve ir parar na zona de rebaixamento até o final da rodada, afinal Tombense e Chapecoense - rivais nessa briga - ainda jogam na rodada. Sob o comando de João Brigatti, o time campineiro não venceu nenhuma partida. Já o Avaí praticamente deu adeus aos riscos de rebaixamento e aparece em 13º com 42.

O primeiro tempo foi um reflexo dos momentos do time na competição. Nervosa, a Ponte Preta começou melhor, mas depois viu o Avaí comandar as jogadas ofensivas e quase abrir o placar. Aos seis minutos, Elvis fez o cruzamento fechado na área e Jeh desviou de cabeça, mas mandou por cima, na melhor oportunidade do time da casa.

A partir daí, uma blitz do Avaí. Aos sete, Caíque França fez um milagre em um chute de Waguinho. Depois, já na reta final da primeira etapa, Natanael roubou a bola de Maílton em uma saída de bola errada e bateu firme, mas o goleiro da Ponte Preta se esticou e defendeu. No lance seguinte, foram duas bolas na trave. Primeiro com Jean Lucas, que Caíque França resvalou na bola e depois com Poveda, que mandou no travessão.

Na volta do segundo tempo, a Ponte Preta chegou a assustar com Jeh aos 15 minutos, depois de um cruzamento na área, que ele testou firme, mas Igor Bohn foi buscar no cantinho. Apesar do bom momento dos donos da casa na partida, o Avaí 'jogou um balde de água fria' e abriu o placar em um contra-ataque.

Aos 18 minutos, depois de um passe errado da Ponte Preta no meio-campo, Wellington recebeu, invadiu a área e tocou para Fellipe Bastos, que bateu travado. Mas a bola voltou nos pés de Wellington que foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Jean Lucas só escorar para o fundo da rede.

Depois disso, a Ponte Preta se lançou ao ataque em busca do empate e a melhor chance veio aos 24 minutos. Paul Villero dominou na área e obrigou Igor Bohn se esticar inteiro para fazer a defesa. Já aos 45, Jeh apareceu na área e cabeceou firme, mas Igor fez um milagre. No rebote, Paulo Villero tentou de tudo, mas Alan Costa afastou antes. Nos minutos finais, o árbitro analisou um possível toque de mão na área que seria pênalti para a Ponte Preta, mas invalidou o lance por falta na jogada interior.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a disputa da 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 17h, o Avaí recebe o CRB, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Já a Ponte Preta visita o Tombense, no estádio Almeidão, em Tombos, às 18h.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 AVAÍ

PONTE PRETA - Caíque França; Maílton (Weverton), Castro, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral (Paul Villero), Léo Naldi, Feliphinho (Ramon Carvalho) e Elvis (Paulo Baya); Jeh e Eliel (Pablo Dyego). Técnico: João Brigatti.

AVAÍ - Igor Bohn; Thales Oleques, Alan Costa, Jonatham Costa e Natanael; Wellington, Giovanni (Jean Cléber) e Rafael Gava (Fellipe Bastos); Waguininho (Felipinho), Gabriel Poveda (Gustavo Modesto) e Jean Lucas (Douglas). Técnico: Eduardo Barroca.

GOL - Jean Lucas, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Gava e Jonathan Costa (Avaí).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA - R$ 60.805,00.

PÚBLICO - 5.525 total.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).