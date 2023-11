Brasil fecha campanha da ginástica rítmica com 8 ouros e pódio em todas as disputas no Pan

Só deu Brasil nas disputas da ginástica rítmica nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Depois de fechar o primeiro dia com quatro ouros, a equipe nacional repetiu a dose neste sábado, subindo no topo do pódio no individual geral, nas maças, fitas e no conjunto misto. Fechou a competição com mais quatro pratas e um bronze, totalizando 13 medalhas.

Neste sábado, Maria Eduarda Alexandre e Bárbara Domingos, a Babi, fizeram dobradinha no individual geral e nas maças. A caçula da equipe, com 16 anos, fez 33,000 pontos, diante de 31,000 de Babi. O bronze terminou com a americana Evita Griskenas.

"A Maria vive o primeiro ano da transição do juvenil para o adulto. A gente não costuma esperar o melhor das ginastas nesse período, porque não é fácil. E esta competição mostrou pra nós que ela entrou com tudo na categoria adulta. A mudança é bem grande. Exige-se mais resistência física. É preciso aguentar a coreografia até o final. O tamanho da fita muda. Nesse caminho, houve muitas falhas, o que é natural, mas ela já está em outro nível", completou Solange Paludo, treinadora de Maria Eduarda.

Na disputa das fitas, Babi foi a melhor, com 31,750 pontos, em nova dobradinha verde e amarela, desta vez com Maria ficando com a prata, com 31,600. Griskenas mais uma vez foi bronze. O desempenho ainda rendeu o ouro no individual geral para Babi, com Maria com o bronze.

"Nas finais, os árbitros costumam ser mais rigorosos. Por outro lado, a gente também está um pouco mais desgastada. Alguns movimentos não saem como deveriam. Mas faz parte", explicou a campeã na fita.

A última disputa em Santiago foi no conjunto misto. A seleção brasileira, com Bárbara Galvão, Gabriella Castilho, Vitória Borges, Giovanna Oliveira Silva e Nicole Duarte foi logo cravando 31,800 pontos e apenas ficou esperando as adversárias competirem. As mexicanas ficaram com a prata com 28,200 e Oe Estados Unidos completaram o pódio com 26,250.

As atletas brasileiras já haviam feito bonito na sexta-feira, com Maria levando o ouro no arco, seguida por prata de Babi, que foi a melhor com a bola, com Geovanna Santos em segundo. Por fim, o time brasileiro ainda ganhou na final dos cinco aros, superando México e Estados Unidos, e no conjunto geral.

BRONZE NO RUGBY SEVEN

O time de rugby 7 feminino do Brasil fechou o Pan de Santiago com a medalha de bronze ao superar a Colômbia na disputa pelo terceiro lugar por 45 a 0, uma vingança da edição de Lima-2019, quando as rivais levaram a melhor na disputa pelo terceiro lugar. Nas semifinais, também neste sábado, a equipe brasileira foi facilmente superada pelos Estados Unidos, por 36 a 0.

"Estou muito feliz porque nós, como time, conseguimos alcançar esse objetivo que era subir no pódio. É claro que gostaríamos de estar no lugar mais alto, mas conquistar essa medalha é motivo de grande satisfação para nós", disse Thalia Costa, um dos destaques da partida, com três tries anotados.

"Sabíamos que o último Pan havia deixado um gosto amargo, então estávamos ansiosíssimas para mostrar que a gente é muito mais do que mostramos há quatro anos. Estamos evoluindo muito como time, prontas para encarar o Circuito Mundial. Ganhamos o bronze, mas sabendo que poderíamos estar lá na final", completou Aline Furtado.

MAIS MEDALHAS

No caratê, Kelly Fernandes ficou com o bronze na categoria até 55kg após perder a semifinal por 4 a 0 diante da chilena Valentina Toro. Na categoria acima de 84kg, Giovani Salgado perdeu na semifinal para o chileno Rodrigo Rojas, e também levou o bronze. O atleta da casa fez a final contra outro brasileiro, Lucas Fernandes, e saiu campeão.

No trampolim, mais duas pratas, fechando a competição com quatro pódios. Camila Gomes ficou em segundo no individual feminino com 53,480 pontos, enquanto Rayan Dutra repetiu a dose no masculino, com 58,720 pontos, a 0,210 do campeão.

Na luta greco-romana, Joilson Brito perdeu a final dos 77kg por 12 a 5 para o americano Kamal Bey e ficou com a prata. Já Igor Alves, nos 97kg, levou o bronze ao superar o argentino Ricardo Gomez por 7 a 0 na categoria.

A seleção de basquete masculino se redimiu da derrota na semifinal diante da Venezuela ao ganhar o bronze com 73 a 61 sobre o México, com 18 pontos de Reynan e outros 15 de Jaú.