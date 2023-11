Santos conta com o retorno de Marcos Leonardo para enfrentar o Cuiabá na Vila

O técnico Marcelo Fernandes vai ter um importante reforço para a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro com o retorno do atacante Marcos Leonardo ao time. Ausente na vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo por estar suspenso, ele participou da atividade deste sábado confirmando a sua escalação na equipe que enfrentará o Cuiabá nesta segunda-feira, na Vila Belmiro.

Artilheiro da equipe na competição, o goleador vinha fazendo tratamento no joelho direito. O trabalho específico de finalização serviu para mostrar que o camisa nove está totalmente recuperado.

Na briga direta pela artilharia do Nacional, Marcos Leonardo balançou as redes em 13 oportunidades. Quem lidera essa lista é Tiquinho Soares, do Botafogo, com 16 gols marcados.

Apesar de não divulgar o time, o técnico Marcelo Fernandes já tem a sua estratégia definida. O comandante aposta na velocidade de Soteldo para formar um ataque veloz com Marcos Leonardo.

Com 37 pontos, o Santos trabalha para aumentar a distância para a zona de descenso. O técnico Marcelo Fernandes aposta no rendimento do time nas últimas três rodadas (vitórias sobre Flamengo e Coritiba, além de um empate com o Corinthians) para seguir ganhando posições na tabela.

"Precisamos manter a concentração para continuar nesse ritmo. A vitória sobre o Flamengo foi importante, mas precisamos nos dedicar cada vez mais para conquistar o nosso objetivo de seguir na Série A."