Brasil se vinga da Argentina e leva ouro no vôlei masculino; futebol bate o Chile nos pênaltis

A seleção brasileira masculina de vôlei se vingou da perda do Campeonato Sul-Americano da melhor maneira possível. Neste sábado, na Arena O'Higgins, devolveu os 3 a 0 sobre a Argentina, com 25/23, 25/13 e 25/22 e levou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, quebrando um jejum de 12 anos.

Destaque da seleção em toda a competição, Darlan mais uma vez foi o principal pontuador da seleção brasileira, com 14 pontos (fez 95 no geral). O oposto ainda foi eleito para a seleção do Pan, e ganhou o prêmio de melhor sacador. O levantador Matheus Brasília também representou o País na seleção, com Maique Reis ganhando o troféu de melhor passador e Honorato sendo eleito o MVP.

Em noite de medalhas douradas, o futebol masculino também subiu no todo pódio, após 36 anos sem o ouro. Mas foi no sufoco. A seleção saiu perdendo do Chile na final, gol de Guerrero aos 42 minutos do primeiro tempo. O empate saiu com Ronald, de cabeça, aos 38 do segundo.

A partida foi para a prorrogação e nada de gols após 30 minutos. Nos pênaltis, o goleiro Mycael, do Athletico-PR defendeu uma cobrança e ainda cobrou com perfeição para fechar a disputa em 4 a 2.

HANDEBOL E POLO AQUÁTICO LEVAM A PRATA

Nas outras duas finais coletivas da noite, a seleção brasileira acabou em segundo lugar e deixou escapar a vaga para Paris-2024. No polo aquático masculino, derrota para os Estados Unidos por 17 a 7, o que já era esperado.

No Handebol masculino, nova derrota, desta vez diante da rival Argentina, por 32 a 25. Sem o título e a vaga olímpica, a seleção terá de buscar a vaga em Paris no Pré-Olímpico Mundial.

ATLETISMO BRILHA

Mais uma vez o atletismo brasileiro se destacou em Santiago. No revezamento 4x400m masculino, a seleção dominou toda a prova para ganhar com 3min03s92, marca que não somava desde 2019. México, com a prata, e República Dominicana, com o bronze, completaram o pódio. Já no feminino, a equipe ficou com o terceiro lugar. No lançamento do dardo, Pedro Nunes garantiu a prata com 78,45m.

O País ainda ganhou um ouro com o favorito Erick Medziukevicius na patinação artística, que também teve Bianca Ameixeiro no pódio, com prata no feminino. Erick somou 188,21 pontos na decisão, somando o sexto ouro.