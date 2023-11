Pegula supera Gauff e vai à decisão do WTA Finals; Sabalenka e Swiatek é suspenso pela chuva

O WTA Finals está programado para terminar neste domingo, mas não está definido se será possível a realização da final. Neste sábado, Jessica Pegula confirmou o embalo ao ganhar o duelo americano com Cori Gauff e se garantir na decisão. Ocorre que a chuva mais uma vez apareceu em Cancún para prejudicar o segundo jogo do dia e a esperada batalha entre as líderes do ranking, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek durou somente três games.

Depois de ganhar seus três compromissos na primeira fase sem perder nenhum set, Pegula chegou para o duelo americano mais motivada. Vale lembrar que ela estava embalada por oito vitórias consecutivas. E fez valer o favoritismo em quadra.

Mesmo sendo pior ranqueada que Gauff (ela é quinta, diante do terceiro lugar da compatriota), ela não tomou conhecimento da parceira de duplas. Foram somente 64 minutos de semifinal, com Pegula emplacando um imponente 6/2 e 6/1.

"Caso eu consiga conquistar o título aqui, será o mais importante da minha carreira e acredito que ele pode me dar bastante confiança para o ano que vem", afirmou Pegula, confiante que pode erguer o troféu em Cancún.

Depois de se garantir na final, Pegula queria observar sua futura adversária - já ganhou de Sabalenka na primeira fase do WTA Finals e de Swiatek em duas oportunidades no ano -, mas presenciou somente três games, com 2 a 1 para a polonesa, atualmente em segundo no ranking., até a chuva aparecer.

Sabalenka e Swiatek ainda ficaram um tempo em quebra, enroladas em toalhas para proteger o corpo e a cabeça, confiantes que a chuva daria trégua rápido, o que não ocorreu, o que pode prejudicar o cronograma da competição.