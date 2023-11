Cruzeiro busca reabilitação contra o Internacional em duelo para se distanciar da zona de queda

Apesar das condições na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Internacional prometem protagonizar um grande jogo, às 16h deste domingo, no Mineirão, em partida válida pela 32ª rodada. O duelo vale um momento de tranquilidade para os dois times, que buscam o objetivo em comum de se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento para a Série B de 2024.

Com o apoio da torcida, o Cruzeiro vive a situação mais dramática. Tem 37 pontos e ocupa a 16ª colocação, três a mais que o Vasco, que abre a degola e divide a 'zona de queda' com América-MG, Coritiba e Goiás. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate para o time mineiro. Na quinta-feira segurava o empate sem gols até o fim, mas levou um gol e perdeu por 1 a 0 para o São Paulo, dentro do Morumbi.

O time mineiro poderá contar com o retorno do meio-campista Nikão, que nem foi ao Morumbi questões contratuais, porque tem vínculo com o clube paulista. Suspenso, o atacante Rafael Elias não joga, assim como o goleiro reserva Anderson, que foi expulso.

"Não vamos ficar muito tempo sem vencer. A gente vem de três jogos de nível muito bom, com performance e resultado. Vamos jogar contra uma grande equipe agora, mas o Mineirão vai estar lotado", disse o esperançoso goleiro Rafael.

Para o Internacional só restou brigar por posições melhores no Brasileirão. Após a eliminação para o Fluminense na Libertadores, o clube gaúcho perdeu algumas oportunidades de subir na tabela, o que fez com que chegasse em um jogo direto diante do Cruzeiro para se afastar de vez do Z-4.

Com 39 pontos, ocupa ainda a segunda parte da tabela. O retrospecto nos últimos cinco jogos é de duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na última rodada empatou por 1 a 1 com o lanterna América-MG, no Beira-Rio.

O volante Rômulo está disponível para o jogo, enquanto Nico Hernández segue como dúvida. Durante um treino da semana, o meia De Pena deu um susto na comissão técnica, mas se recuperou rapidamente e retornou aos trabalhos. Ele deve compor o banco de reservas. "Vou preparar o time. É o grupo que temos e vamos tentar tirar o melhor de cada um. É difícil quando você está nesta situação e ir para o próximo jogo sem um objetivo claro pela frente. Desde que saímos da Libertadores, com 1% de probabilidade, era complicado. Temos que tentar fechar da melhor maneira o campeonato e ganhar jogos", avisou o técnico Eduardo Coudet.