Flamengo enfrenta Fortaleza em busca de reação para voltar a sonhar com o título brasileiro

Ainda sonhando com o título do Brasileirão, mas necessitando de reação, o Flamengo enfrenta o Fortaleza, que tenta se recuperar do vice-campeonato da Copa Sul-Americana para buscar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Este jogo está marcado para domingo, às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 32.ª rodada.

Ainda sem conseguir uma regularidade com o técnico Tite, o Flamengo vem de duas derrotas consecutivas, sendo a última para o Santos, em Brasília, por 2 a 1. No momento tem 50 pontos, contra 59 do líder Botafogo. A confiança em entrar na disputa pelo título ainda é grande no Ninho do Urubu.

Tite tem dois desfalques: o meia Gerson e o atacante Bruno Henrique foram expulsos no Mané Garrincha e terão que cumprir suspensão. Erick Pulgar vai entrar no meio-campo, enquanto no ataque está confirmada a entrada de Everton Cebolinha. Com isso, segue fora dos planos do técnico escalar juntos os seus dois artilheiros: Pedro e Gabigol.

"O objetivo é a classificação direta para a Libertadores. É isso desde o início, coerentemente falando. Administrar as situações adversas e os erros. É fazer a cada jogo melhor a nossa performance", avisou Tite.

O Fortaleza vem de três derrotas consecutivas, a última para o Atlético-MG, por 3 a 1, em Belo Horizonte (MG). Tem 42 pontos e ainda sonha em entrar no G-6. Não estava previsto, no entanto, perder a final da Sul-Americana para a LDU.

O técnico Juan Vojvoda colocará em campo a sua força máxima, já que não tem jogadores suspensos. Ele deve optar novamente por um esquema com três atacantes, com Marinho, Lucero e Guilherme.

"Temos que ter uma recuperação rápida do aspecto emocional. Posso falar por mim. Precisamos dar a volta por cima para conquistar nosso objetivo dentro da competição. O time sabe o que precisa ser feito", disse o treinador.