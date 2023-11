Quase rebaixado, Coritiba enfrenta o Goiás na luta dos desesperados do Brasileirão

Em confronto direto contra o rebaixamento, Coritiba e Goiás se enfrentam neste domingo, às 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 32ª rodada do Brasileirão. O time esmeraldino tem a chance de ganhar um fôlego na luta contra a degola diante de um rival que já está virtualmente rebaixado.

O Goiás vem de quatro tropeços consecutivos na competição, o último diante do Red Bull Bragantino por 2 a 0. Com isso, caiu para o 18º lugar, com 32 pontos. O Cruzeiro, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 37. O Coritiba, por sua vez, na última rodada perdeu em casa para o Grêmio por 2 a 1 e precisa de um milagre para escapar do rebaixamento. É o penúltimo colocado, com 23 pontos, à frente apenas do América-MG.

O técnico Thiago Kosloski tem um desfalque importante no time paranaense. O artilheiro Slimani foi expulso contra o Grêmio e terá que cumprir suspensão. Sem um dos principais jogadores, o treinador pode até mesmo mudar o esquema tático. Existem duas opções: repetir a formação da derrota para o Grêmio, com três atacantes, ou reforçar o meio de campo. Caso esta seja a opção, Andrey pode aparecer entre os titulares.

"O time está lutando, está tentando, mas não estamos conseguindo conquistar os resultados positivos. Vamos continuar assim, nos entregando ao máximo para melhorar nossa situação dentro da competição", disse o treinador, repetindo o que já tem falado nas últimas semanas.

Do outro lado, o técnico Armando Evangelista também terá um desfalque no time goiano. Julián Palácios recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Red Bull Bragantino e terá que cumprir suspensão. Ele começou o último jogo no banco de reservas. Hugo e Sander brigam pela posição no lado esquerdo. No ataque, a disputa está sendo entre Allano e Anderson Oliveira.

"Me parece que esta sequência do Brasileirão, esse calendário, não favorece o Goiás. Dentro das nossas limitações, precisamos sempre da equipe 100%. Nossa força é o coletivo, é a parte física, nossa organização. Acho que estamos sentindo em demasia essa sequência de jogos, quarta, domingo, quarta, domingo. Embora, também tenho que dizer, também está nos faltando um pouco de sorte", justificou o treinador.