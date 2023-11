Vitória pode garantir acesso matemático na Série B no Barradão diante do Vila Nova

O primeiro time promovido para a elite nacional por ser conhecido neste domingo. No único jogo do dia da 35ª rodada da Série B, o Vitória pode conquistar matematicamente o acesso. Isolado na liderança, recebe o Vila Nova, no Barradão, em Salvador (BA), a partir das 18 horas, e sobe com um triunfo.

Com 65 pontos, o Vitória precisa somente da vitória para retornar è elite nacional em 2024 sem depender de mais nada. Com três rodadas de antecedência. O empate entre Atlético-GO e Novorizontino, por 2 a 2, na última quarta-feira, foi o que possibilitou a chance matemática nesta rodada.

Acontece que o time baiano ainda conta, nas últimas rodadas, com um confronto direto entre Sport e Atlético-GO para se manter no G-4 até o fim da competição. Enquanto isso, o Vila Nova tenta seguir vivo na briga pelo G-4. Com 54 pontos, os goianos estão há três da zona de acesso.

A 35ª rodada da Série B só vai ser encerrada com mais dois jogos na terça-feira. Lutando contra o rebaixamento, a Chapecoense visita o CRB, às 19h. E, mais tarde, às 21h30, o Criciúma tenta voltar ao G-4 diante do já rebaixado ABC.

Confira os jogos da 35ª rodada da Série B:

Domingo

18h

Vitória x Vila Nova

Terça-feira

19h

CRB x Chapecoense

21h30

Criciúma x ABC