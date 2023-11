Hugo Calderano e Nicole Pircio serão os porta-bandeiras do Brasil no encerramento do Pan

Hugo Calderano, do tênis de mesa, tricampeão individual, e Nicole Pircio, da ginástica rítmica, três medalhas de ouro, no conjunto e nos cinco arcos, serão os porta-bandeiras do Brasil no encerramento dos Jogos pan-americanos de Santiago, no Chile, cuja cerimônia tem início às 20 horas deste domingo.

"Os dois jovens simbolizam o que o Movimento Olímpico tem como mantra: respeito e excelência. São dois atletas vencedores e que se tornaram, rapidamente, inspiração para a juventude esportiva brasileira. O Comitê Olímpico do Brasil acredita que eles representarão com classe todos os mais de 600 atletas do país que estiveram em Santiago", afirmou Paulo Wanderley, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A campanha do Brasil em Santiago é histórica antes mesmo das disputas do último dia. Ao fim deste sábado, o País chegou à inédita marca de 200 medalhas nesta edição dos Jogos, com 64 de ouro, 71 de prata e 65 de bronze.

Outras duas marcas conquistadas importantes foram o maior número de ouros e total de medalhas da história, superando a participação de Lima, no Peru, em 2019 - até então a edição de melhor campanha -, com 54 medalhas de ouro, 45 de prata e 70 de bronze, 169 no total.

"Hugo e Nicole nos ajudaram a construir esse quadro de medalhas histórico para a Missão Brasileira, e a presença deles é motivo de inspiração para todos os esportistas do país", disse o chefe de missão e diretor-geral do COB, Rogério Sampaio.