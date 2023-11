Etíope Tamirat Tola e a queniana Hellen Obiri vencem a 52ª edição da Maratona de Nova York

O etíope Tamirat Tola, de 32 anos, e a queniana Hellen Obiri, de 33, foram os vencedores, neste domingo, da 52ª edição da Maratona de Nova York. A tradicional corrida, que reuniu mais de 50 mil participantes, teve um recorde na prova masculina e uma chegada sensacional entre as mulheres.

Tamirat Tola, medalha de ouro no Mundial de Atletismo em 2022, dominou a prova durante todo o tempo e finalizou com o tempo de 2h04min58, superando o desempenho do queniano Geoffrey Mutai, que em 2011 completou o percurso de 42.195 metros em 2h05min06.

No feminino, Hellen Obiri mostrou grande preparo físico para suportar o ataque de várias adversárias e ainda assim completar a prova em primeiro lugar, com pouca diferença de tempo. Vencedora da Maratona de Boston deste ano, Obiri completou a prova em 2h27min23.

A prova deste ano teve como novidade o app da prova, que incluiu um inquérito de sustentabilidade, permitindo aos corredores medir o seu impacto ambiental durante o fim de semana de corrida e educando-os para fazerem escolhas mais ecológicas.