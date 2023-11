Bastidores da F-1: Norris com camisa do Palmeiras, Abel Ferreira e Endrick com tipoia no braço

Diversas celebridades e figuras do esporte compareceram ao Autódromo de Interlagos neste domingo para acompanhar o GP de São Paulo de Fórmula 1. O paddock viveu o seu dia mais movimentado, com fãs e convidados aproveitando para tirar fotos dos pilotos. Segundo colocado na corrida sprint deste sábado, o britânico Lando Norris, da McLaren, chamou atenção ao ir para o grid com uma camisa do Palmeiras.

O piloto estava vestido com o terceiro uniforme do time paulista, com o seu nome e o número 4 estampado nas costas. O modelo é o mesmo que foi usado pela equipe alviverde na épica vitória por 4 a 3 sobre o Botafogo, na quarta-feira, pelo Brasileirão. "Fico muito feliz de estar aqui, especialmente com a minha camisa do Palmeiras. Estou animado, tive um grande dia. Espero chegar ao pódio", disse o piloto.

Norris nunca escondeu sua torcida para o Palmeiras e já se encontrou com Abel Ferreira na edição do ano passado do evento. O treinador português, que é apaixonado por automobilismo, marcou presença no paddock neste domingo e foi visto confraternizando com colegas em um almoço no centro de convivência da McLaren.

O comandante do Palmeiras não estava usando nenhum adereço referente ao Palmeiras, mas compareceu ao evento vestido de verde: camisa e sapatos. Ele disse que irá retribuir o carinho de Norris e vai torcer para o britânico.

Outro palmeirense que marcou presença no paddock foi o atacante Endrick. O jogador de 17 anos, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste sábado, pelo Brasileirão, apareceu em Interlagos usando uma tipoia no braço direito. O atleta minimizou o problema e disse que estava usando a proteção apenas por precaução após ter machucado o cotovelo em uma queda durante o jogo.

Próximo aos boxes da Red Bull, ele parou para conversar com o campeão olímpico e mundial de surfe Italo Ferreira, que estava acompanhado da namorada, a DJ Ana Carolina.

Campeão mundial com a seleção brasileira, Kaká estava em Interlagos. O ex-jogador, eleito melhor do mundo em 2007, foi ao autódromo com uma camisa da Ferrari e foi visto conversando com Felipe Massa no centro de convivência da escuderia italiana. Questionado sobre qual era a expectativa para a prova deste domingo, ele brincou: "carros", arrancando risos de quem estava em volta.

O skatista Mineirinho e o surfista Pedro Scooby posaram para fotos com os fãs. O nadador medalhista olímpico Bruno Fratus e o piloto Nelsinho Piquet também passearam pelo paddock. Os apresentadores Luciano Huck e Otávio Mesquita, fãs declarados da F-1, atenderam aos pedidos de fotos de quem estava no local. Filho de Faustão, João Guilherme Silva, foi outro que esteve em Interlagos.

O tenista Marcelo Melo também esteve no paddock, assim como Bruno Soares, já aposentado. No grid de largada, o argentino Juan Martín del Potro, conhecido torcedor do Boca Juniors, conversou com pilotos e autoridades.

HINO NACIONAL

A cantora Ludmilla foi uma das que mais chamaram a atenção no paddock. Acompanhada da mulher, a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves, ela foi rodeada por fãs e pessoas da imprensa enquanto se dirigia à sala de entrevistas. Ela será a responsável por cantar o Hino Nacional antes da corrida no GP de São Paulo deste ano.

"Me preparei muito para esse momento. Estou muito nervosa. Todos os corredores estarão ali na minha frente, inclusive o meu favorito, Lewis Hamilton. São muitas emoções. Minha esposa e toda a minha família estão aqui", disse. "Depois de cantar o Hino Nacional na escola, não tem muito onde cantar o Hino. Mas ele continua sendo muito importante. Desde que recebi o convite, passei a treinar mais o Hino, que tem uma parada que é diferente do que faço nos meus shows. Eu faço muito firula e tal. No Hino você tem de ficar retinho, é uma responsa!"

Na sexta-feira e no sábado, outros nomes do esporte estiveram em Interlagos, como os jogadores Piquerez e Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Yuri Alberto, do Corinthians, assim como o ex-jogador Adriano Imperador. O humorista Whinderson Nunes e a apresentadora Maisa também apareceram no autódromo.