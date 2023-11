Tênis de mesa, caratê e BMX fecham com medalhas atuação histórica do Brasil no Pan de Santiago

A destacada participação da equipe brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Santiago contou com três medalhas nos últimos momentos da disputa no Chile. Hugo Calderano, um dos maiores nomes do esporte nacional, subiu no pódio pela oitava vez, neste domingo, ao liderar a equipe masculina, que derrotou o Canadá por 3 a 1, e ficou com a medalha de ouro.

Outro ouro veio no caratê feminino na categoria até 68 quilos com Bárbara Rodrigues, que somou cinco vitórias e um empate. Na decisão do ouro, a brasileira superou a colombiana Maryin Ann Riascos por 4 a 2.

A última conquista nacional foi registrada no BMX Freestyle, com o bronze de Gustavo "balaloka", que fez 83,67, atrás apenas do chileno Jose Manuel Cedano (85,67), do Chile, e do José Augusto Torres, da Argentina (86,00).

Com tantas conquistas, o Brasil terminou com 66 medalhas de ouro, 73 de prata e 66 de bronze. No total, o Brasil registrou 205 pódios em Santiago, um recorde do País na história dos Jogos Pan-Americanos.