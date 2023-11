Stuttgart perde para o Heidenheim e desperdiça chance de colar nos líderes do Alemão

O Stuttgart desperdiçou a chance de encostar no vice-líder Bayern ao ser derrotado pelo Heidenheim por 2 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Alemão. O resultado mantém a equipe do técnico Sebastian Hoeness na terceira colocação com 21 pontos.

Já o Heidenheim, que luta para fugir das últimas colocações, conseguiu sair da zona de rebaixamento graças ao triunfo diante da sua torcida. O time contabiliza sete pontos e ocupa o 13º lugar na classificação.

Os gols que definiram a vitória saíram na etapa final. Jan-Niklas Beste cobrou o escanteio e Jan Schoppner subiu mais alto do que a marcação para cabecear no canto esquerdo: 1 a 0. Nos acréscimos, Tim Kleindienst fez bela jogada e acertou um chute de meia distância para definir o triunfo em 2 a 0.

Na próxima rodada do Alemão, o Stuttgart vai poder contar com o apoio de sua torcida para enfrentar o Borussia Dortmund. O duelo está marcado para o sábado. No mesmo dia, o Heidenheim encara o Bayern, em Munique.

Completando a rodada do final de semana, o Wolfsburg jogou em seu estádio diante do Bremen, mas ficou no empate de 2 a 2.Marvin Ducksch abriu o placar para os visitantes em uma bela cobrança de falta. A igualdade veio com Cerny. Ele recebeu passe de Maehle e tocou na saída do goleiro.

Na etapa final, Kevin Paredes virou o jogo aos 14 minutos. Em boa jogada de Weiser, Rafael Borre se livrou da marcação e, de cabeça, estufou a rede estabelecendo o placar final de 2 a 2.