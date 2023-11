Norris comemora largada e se contenta com 2º lugar em SP: 'Max sempre tem algo a mais'

Eleito o piloto do dia pelos fãs, Lando Norris foi um dos principais personagens do GP de São Paulo de Fórmula 1, neste domingo. O britânico da McLaren surpreendeu com uma grande largada no Autódromo de Interlagos, pulando do sexto para o segundo lugar. E confirmou a segunda posição ao fim da prova.

Ele resumiu seu primeiro pódio no Brasil ao citar seus trunfos na pista: "Tive um bom ritmo, que é o principal, e também uma largada muito boa, passando de sexto para segundo. Foi uma boa surpresa", reconheceu o piloto, que já havia se destacado no sábado, ao largar da pole position na corrida sprint - também foi o segundo colocado, na prova mais curta.

Norris, contudo, não era todo alegria ao fim da corrida. Ele admitiu que não conseguiu ameaçar Max Verstappen em nenhum momento das 71 voltas em Interlagos. "O segundo lugar era o melhor que poderíamos fazer e estou muito feliz com o resultado. Era o máximo que podíamos aspirar. O Max parece sempre ter algo a mais", declarou.

No sábado, o holandês da Red Bull se impôs desde a largada. Ele partiu em segundo, logo atrás de Norris, mas conseguiu superar o britânico antes mesmo da primeira curva. Dali em diante, Verstappen apenas administrou seus pneus e seu ritmo para chegar na frente nas 24 voltas da corrida sprint.

Norris vem fazendo grande campanha nesta segunda metade da temporada da F-1. Foram cinco pódios nas últimas seis etapas. Ele vinha de um quinto lugar no GP do México. Mas, antes disso, tinha faturado o segundo lugar por três vezes. Assim, obteve forte subida no Mundial de Pilotos. É o atual quinto colocado, com 195 pontos, a apenas três do espanhol Fernando Alonso, quarto na disputa.