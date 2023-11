Helinho garante vitória sobre Corinthians e Red Bull Bragantino pressiona Botafogo e Palmeiras

Botafogo e Palmeiras têm companhia na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação consistente e um golaço de Helinho, ex-jogador do São Paulo, o Red Bull Bragantino derrotou o Corinthians por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, chegou aos 58 pontos e se posicionou apenas um ponto atrás dos dois primeiros colocados na tabela.

A equipe do técnico Pedro Caixinha tem 31 jogos contra 30 do Botafogo e 32 do Palmeiras. O líder do Brasileirão entra em campo nesta segunda-feira para enfrentar o Vasco no clássico, em São Januário. Já o Corinthians continua ameaçado pelo rebaixamento, já que estacionou nos 40 pontos e está apenas seis da primeira equipe na zona de risco, o Vasco.

A distância entre Red Bull Bragantino e Corinthians na tabela do Brasileirão foi facilmente compreendida no primeiro tempo. A equipe de Bragança Paulista está brigando na parte superior porque é uma equipe muito bem treinada, que joga verticalmente, sempre buscando chegar ao gol do adversário com rapidez. Foram diversas finalizações até o golaço de Helinho para abrir o placar. O ex-jogador do São Paulo acertou lindo chute de pé esquerdo, sem chance para Cássio.

Do outro lado, o Corinthians foi o reflexo do ano difícil, com quatro treinadores e pouco entendimento do que Mano Menezes pretende neste momento. A única alternativa na etapa inicial foi sempre buscar uma ligação direta para Yuri Alberto. O atacante era "O exército de um homem só" corintiano, como no livro de Moacyr Scliar e que fez sucesso como música dos Engenheiros do Hawaii, lutando sozinho com dois, três marcadores. O máximo que ele conseguiu foi arrumar algumas faltas para o time respirar um pouco.

Mano Menezes buscou alternativas no segundo tempo após o péssimo desempenho na primeira metade do jogo, colocando juventude com Pedro e Felipe Augusto e experiência com Renato Augusto. Apesar de o Red Bull Bragantino diminuir o ritmo e permitir o crescimento do adversário, o Corinthians criou muito pouco para conseguir chegar ao empate. O resultado (e justo) em Bragança Paulista foi mesmo aquele da etapa inicial.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 CORINTHIANS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba (Raul); Jadsom Silva (Luan Cândido), Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho (Talisson), Henry Mosquera (Vitinho) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Fausto Vera (Renato Augusto), Maycon, Giuliano e Matías Rojas (Pedro); Romero (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto (Felipe Augusto). Técnico: Mano Menezes.

GOL - Helinho, aos 29 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Helinho (Red Bull Bragantino) e Fagner (Corinthians).

PÚBLICO - 10.797 pessoas.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.