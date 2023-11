Vitória empata com o Vila Nova-GO em Salvador e adia sua volta à elite nacional

Sem apresentar um futebol bonito e eficiente, o Vitória apenas empatou por 1 a 1 com o Vila Nova-GO, neste domingo, no Barradão, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o tropeço, adiou a esperada volta à elite nacional. Líder isolado com 66 pontos, agora só depende de um empate nos seus últimos três jogos para carimbar sua vaga sem depender de nenhum outro resultado.

O Vitória ainda vai ter dois confrontos diretos. O primeiro diante do Novorizontino, fora, e depois diante do Sport, em Salvador (BA). Na última rodada vai enfrentar a Chapecoense, em Santa Catarina. O Vila Nova mostrou valentia, mas com 55 pontos, em nono lugar, está com chances reduzidas de subir.

Nem bem o jogo começou e o Vila Nova abriu o placar, aos quatro minutos. Após cruzamento do lado direito, Igor Henrique finalizou em cima da defesa, mas a bola sobrou para o chute de primeira de Caio Dantas. O Vitória não sofria gols em casa há nove jogos.

O gol cedo desequilibrou os jogadores baianos, vivendo aqueles momentos de ansiedade para carimbar o acesso à elite nacional em 2024. Aproveitando os momentos de instabilidade, o Vila Nova quase ampliou, aos 24. Caio Dantas fez o passe curto para Juan Christian que recebeu livre, porém, finalizou no corpo do goleiro Lucas Arcanjo, que evitou o segundo gol ao fazer duas defesas seguidas.

Com o time goiano bem posicionado e jogando bem, o Vitória só criou uma chance aos 43. Osvaldo recebeu na frente da área e arriscou o chute. O goleiro Dênis Júnior espalmou para escanteio. Mas foi muito pouco para o time da casa, que ficou devendo futebol à sua torcida.

No segundo tempo, o técnico Léo Condé posicionou o Vitória mais na frente. A sua principal mudança foi a saída do meia Giovanni Augusto, que não atuou bem, para a entrada do atacante José Hugo. Mas o Vila Nova se manteve bem postado na defesa, administrando bem a vantagem e até abrindo mão dos contra-ataques.

Mesmo de maneira afobada, o time baiano teve uma chance incrível de empatar aos 15. O goleiro Dênis Júnior deu um tapa para fora, numa defesa à queima roupa. Mesmo jogando mal, abaixo de suas possibilidades, o Vitória conseguiu o empate aos 37 minutos. Rodrigo Andrade fez o passe para Matheuzinho, perto da grande área, e ele soltou a bomba. A bola entrou no ângulo esquerdo de Dênis Júnior.

O gol 'esfriou' o time goiano e incendiou a torcida nas arquibancadas, que foi em peso ao estádio - 29.168 torcedores, o maior público da temporada. Mesmo assim, o placar não foi mais alterado.

Na 36ª rodada, o Vitória vai até o interior de São Paulo enfrentar o Novorizontino, no domingo, às 18h. O Vila Nova recebe o Londrina, na sexta-feira, às 19h.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 1 VILA NOVA-GO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Railan (Edson Lucas), Camutanga, Wagner Leonardo e Zeca; Matheus Trindade (Gegê), Rodrigo Andrade , Matheuzinho e Giovanni Augusto (Jose Hugo); Léo Ramalho (Welder) e Osvaldo (Mateus Gonçalves). Técnico: Léo Condé.

VILA NOVA-GO - Dênis Júnior; Marcelinho (Léo Duarte), Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Cristiano (Ralf), Igor Henrique e Lourenço (Sousa); Juan Christian (Ronald), Caio Dantas (Henrique Almeida) e Guilherme Parede. Técnico: Higo Magalhães.

GOLS - Caio Dantas, aos 4 minutos do primeiro tempo; Matheuzinho, aos 37 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Andrade, Camutanga e Gegê (Vitória); Cristiano, Marcelinho e Guilherme Parede (Vila Nova).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 29.168 presentes.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).