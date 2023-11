Swiatek arrasa Sabalenka em jogo de 2 dias e decide WTA Finals com Pegula para voltar ao topo

Iga Swiatek precisou de quase 24 horas para dar uma lição de tênis à belarrussa Aryna Sabalenka e mostrar que quer recuperar o trono feminino. Com uma partida perfeita, a polonesa ganhou por 6/3 e 6/2 e fará a decisão do WTA Finals em Cancún nesta segunda-feira com a americana Jéssica Pegula, de olho na liderança do ranking.

Um triunfo diante da embalada Pegula recolocará Swiatek como número 1 do mundo, posição na qual acabou superada justamente por Sabalenka, a rival deste domingo em jogo que começou no sábado à noite, mas com somente 18 minutos jogados por causa da chuva.

A belarrussa tinha assumido o topo do ranking da WTA no US Open, em setembro, e precisava se dar bem em Cancún para não ser ultrapassada pela polonesa. Mas a paralisação da partida e o adiamento por um dia acabaram não fazendo bem. Sabalenka voltou sem conseguir impor suas jogadas de força e caiu sem esboçar reação em dois sets.

Neste domingo, Swiatek voltou e foi logo quebrando o serviço da adversária para abrir 3 a 1 - o jogo foi paralisado com três games disputados. Ampliou para 4 a 1 e sem ter o serviço ameaçado, fechou em 6/3. O segundo set foi ainda melhor. Com duas quebras, a polonesa arrancou para o triunfo por 6/2, chegando à decisão com quatro vitórias no WTA Finals, todas por 2 a 0.

Nada de favorito, entretanto. Pegula também ganhou suas quatro partidas sem desperdiçar sets, vem embalada por nove vitórias consecutivas e já ganhou da ex-número 1 do mundo em 2023 em duas oportunidades.

"Jessie é uma ótima jogadora. Ela merece totalmente estar na final de qualquer torneio e eu sei que não será fácil", avaliou Swiatek. "Tivemos uma bela batalha em Montreal. Há muito em que pensar, só vou concentrar em mim mesmo amanhã. Ela é realmente sólida e pode lidar com tudo mentalmente. Tentarei dar o meu melhor e dar 100%."