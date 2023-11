Botafogo e Vasco fazem clássico em São Januário buscando amenizar pressão no Brasileirão

Vasco e Botafogo protagonizarão mais um clássico no Campeonato Brasileiro. Em situações bem diferentes, se enfrentam nesta segunda-feira, às 19h, em São Januário, no Rio de Janeiro, na sequência da 32ª rodada. Apesar de posições opostas, os dois times chegam bem pressionados para o duelo.

Na última rodada, o Vasco ganhou respiro na luta contra o rebaixamento ao vencer o Cuiabá, por 2 a 0, fora de casa. Com isso, chegou a 34 pontos, mas por conta de outros resultados, continua dentro do Z-4. Apesar da dificuldade do clássico, o time cruzmaltino quer aproveitar o momento instável do líder Botafogo.

O técnico Ramón Díaz deve manter a base da escalação que venceu o Cuiabá na última rodada. A única mudança certa é a volta de Vegetti, que cumpriu suspensão, no lugar de Sebastián Ferreira, no ataque. O volante Jair é outro a ficar à disposição pelo mesmo motivo.

No setor ofensivo, Erick Marcus e Payet brigam por uma vaga, com favoritismo para o primeiro, que deu mais velocidade ao time. A expectativa fica por conta do meia Marlon Gomes e do atacante Rossi, que seguem no departamento médico e serão reavaliados.

Ramón Díaz garantiu que o time dará o máximo na reta final e agradeceu o apoio da torcida. "Estamos lutando e vamos até o final. A vitória vai dar confiança até o último jogo. Vai ser difícil para todos os adversários que nos enfrentarem, porque vamos dar a vida. O elenco está dando o máximo de sua capacidade e fico feliz com a confiança da torcida", agradeceu.

O Botafogo, que chegou a abrir momentaneamente 14 pontos na liderança, está pressionado na briga pelo título. O time ainda lidera com 59 pontos, mesmo número do vice-líder Palmeiras. Entretanto, os cariocas têm 30 jogos, enquanto o adversário paulista já disputou 32.

Há três jogos sem vencer, o Botafogo vem de duas derrotas seguidas, a última delas diante do próprio Palmeiras, por 4 a 3, após ir para o intervalo vencendo por 3 a 0.

O técnico Lúcio Flávio terá três desfalques importantes para escalar o Botafogo. Os zagueiros Adryelson, expulso, e Victor Cuesta, além do volante Marlon Freitas, ambos com o terceiro cartão amarelo, cumprem suspensão. A estrutura do time, porém, não mudará, pois o treinador promoverá as entradas dos zagueiros Philipe Sampaio e Bastos e do volante Danilo Barbosa.

Os atacantes Matheus Nascimento e Diego Hernandez são desfalques pois estavam no Pan-Americano, vencido pelo Brasil no último sábado. Já Diego Costa continua no departamento médico e será reavaliado.

Apesar dos últimos tropeços, Lúcio Flávio reforçou a confiança no time para conquistar o título. "Nós temos condições. Temos a liderança e precisamos voltar a vencer para continuar nessa margem. Diminuiu um pouco, mas temos confiança no grupo. Sabemos o que precisamos ajustar para que não ocorram situações como foi diante do Palmeiras. O abatimento vamos deixar de lado, estamos focados no clássico", disse.