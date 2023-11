Santos terá retorno de Marcos Leonardo para buscar três pontos 'obrigatórios' diante do Cuiabá

O time do Santos sabe que os três pontos são obrigatórios, nesta segunda-feira, diante do Cuiabá, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na luta contra o rebaixamento, o time do técnico Marcelo Fernandes vai ter na sequência seis partidas das quais quatro são contra adversários que estão na briga por vagas na Copa Libertadores (Botafogo, Fluminense, Athletico-PR e Fortaleza).

Como ponto positivo, a equipe terá o retorno de Marcos Leonardo, suspenso na vitória sobre o Flamengo, em Brasília. O atacante está em boa fase e tem feito gols importantes para ajudar a equipe a se afastar das últimas colocações. Um dos artilheiros do Brasileirão, com 13 gols, o atleta treinou normalmente nos últimos dias, apesar de um incômodo no joelho.

Marcelo Fernandes tentou evitar euforia após a sensacional vitória, de virada, sobre o Flamengo, no meio de semana, mas destacou o que considera essencial para o time continuar a acumular bons resultados nesta reta final do Brasileirão.

"Nossa equipe só vai conseguir os resultados se tiver a intensidade que está tendo e competir o que está competindo. Se não competir e tiver intensidade, não vai ganhar. Foi assim contra o Inter. E o espelho para essa partida foi o jogo contra o Palmeiras. Sabíamos que íamos enfrentar uma grande equipe, ser pressionados, mas jogamos bem. Toda vez que mostraram intensidade e essa baita vontade, buscamos o resultado", afirmou o treinador.

Marcelo Fernandes não poderá contar com Lucas Braga, expulso quando estava no banco de reservas no jogo contra o Flamengo. Seu substituto deverá ser João Lucas. Desta forma, o treinador deve manter o time no esquema 4-4-2.

WALTER VOLTA

O técnico António Oliveira vai poder contar com o retorno do capitão Walter à meta do Cuiabá. Em compensação, Raniele, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Lucas Mineiro, machucado, estão fora da partida. Fernando Sobral, Ronald e Filipe Augusto disputam as vagas na equipe.