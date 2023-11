Guardiola diz que Haaland é dúvida para confronto da Liga dos Campeões

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, afirmou que o atacante Erling Haaland será avaliado antes do confronto com o Young Boys, da Suíça, pela Liga dos Campeões. O norueguês foi substituído no intervalo no sábado, com problemas no tornozelo, quando o City goleou o Bournemouth por 6 a 1 pelo Campeonato Inglês.

Questionado se Haaland estaria apto para jogar o confronto desta terça-feira no Etihad Stadium, o técnico revelou que manteve conversas positivas com o atacante durante o fim de semana. Guardiola, no entanto, insistiu que a decisão só seria tomada após o último treino do time.

"Não posso [dar uma atualização]", disse ele em entrevista coletiva. "Vamos treinar esta tarde, então não sei. Converso com o médico e com ele. Haaland me disse que se sentia melhor, mas não sei."

Como o Manchester City volta a jogar no Campeonato Inglês apenas no domingo, contra o Chelsea em Stamford Bridge, Guardiola reiterou que não descarta escalar Haaland nesta terça caso ele seja liberado pelo departamento médico.

Caso o atacante desfalque o time contra o campeão suíço, Guardiola afirmou que o argentino Julian Alvarez será o substituto. "Amanhã ouvirei o médico. Se ele disser que não está com dor, considerarei deixá-lo jogar. Há muitos dias para a recuperação."

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Manchester City lidera o Grupo G da competição, com três triunfos em três partidas e nove gols marcados e três contra. No primeiro jogo contra o Young Boys, em outubro, na Suíça, o City venceu por 3 a 1, com dois gols de Haaland.