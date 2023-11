Técnico do Red Bull Bragantino reforça filosofia no Brasileirão: 'Próximo jogo é nosso título'

Apesar de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, o técnico do Red Bull Bragantino, Pedro Caixinha, manteve o discurso e não colocou o time na briga pelo título. O treinador português valorizou o desempenho do elenco no último domingo, em que venceu o Corinthians por 1 a 0, mas reforçou que o foco está apenas no próximo adversário, o São Paulo.

"Tivemos mais um jogo sem sofrer gols e somamos mais três pontos, o que é muito importante. Vamos continuar sonhando que podemos ganhar o próximo jogo. O nosso título é o próximo jogo. Nosso trabalho é sempre com esse foco", lembrou.

Ele também detalhou como vem trabalhando o emocional dos jogadores para que se concentrem apenas no próximo jogo. "A forma como trabalhamos essa pressão (pelo título) é nunca falarmos em termos de conquista. É focar no nosso comportamento, nossa forma de jogar a cada partida. O jogo contra o Botafogo é só daqui uma semana. Antes, temos o São Paulo e o nosso foco está exclusivamente nele", reforçou.

Apesar de concordar com o treinador sobre focar em um jogo por vez, o atacante Helinho, autor do gol da vitória, foi mais enfático em relação ao título. "Isto é um trabalho em equipe, todo troféu individual (melhor do jogo) que um atleta pode ganhar é sempre pelo conjunto. Vamos firme na busca pelo título. A gente leva jogo a jogo, dia após dia e assim vamos seguir sempre na busca pelo título, se Deus quiser", projetou.

Na coletiva após o jogo, o próprio Mano Menezes, técnico do Corinthians, colocou o Red Bull Bragantino como candidato ao título. "O Bragantino é uma grande equipe e não está disputando o título à toa", opinou. Com a vitória, o Red Bull Bragantino chegou a 58 pontos, em terceiro lugar, mas tem um jogo a menos, diante do Flamengo.

O jogo diante do São Paulo será realizado na quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro, em Santos (SP). No domingo seguinte, às 16h, fará o confronto direto com o Botafogo, em Bragança Paulista. Depois ainda tem Internacional (fora), Coritiba (casa) e Vasco (fora).