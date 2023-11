Gui Santos assina com Golden State Warriors por 3 anos e jogará na NBA, diz imprensa dos EUA

O Brasil terá um brasileiro na atual temporada da NBA, principal liga de basquete dos Estados Unidos. De acordo com a ESPN americana, o jovem ala Gui Santos, de 21 anos e que defende a seleção brasileira, acertou contrato com o heptacampeão Golden State Warriors por três temporadas.

Ainda de acordo com a emissora, o acordo oficial deve ser anunciado nesta terça-feira, dia em que as equipes devem fechar a montagem de seus elencos para a temporada. Ele será o 14º jogador da equipe e atuará na posição de ala.

O ala foi a 55ª escolha do draft de 2022 dos Warriors e participava dos jogos de desenvolvimento, na G-League, com o Santa Cruz Warriors. Ele já se apresentará ao técnico Steve Kerr na próxima semana para concretizar o sonho de jogar com o ídolo Stephen Curry, com quem tem muitas fotos da época em que chegou ao clube, mas continuará dividindo o tempo entre as duas ligas.

Destaque na G-League e também na NBA Summer League, espécie de pré-temporada das equipes, Gui Santos será o 19º brasileiro a disputar a principal liga de basquete no planeta. Ele vestirá a camisa 15, utilizado na equipe de transição, também no time principal dos Warriors.

O Golden State Warriors já teve outros brasileiros em seu elenco. O primeiro foi o armador Scott Machado, em 2013. Leandro Barbosa, o Leandrinho, defendeu a equipe de San Francisco entre 2014 e 2016, após passagens por Phoenix Suns, Toronto Raptors, Indiana Pacers e Boston Celtics. Por fim, veio o pivô Anderson Varejão, entre 2016 e 2017.