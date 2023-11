Corinthians inicia busca de substituto de Fagner para enfrentar o Atlético-MG

O Corinthians iniciou nesta segunda-feira a preparação para enfrentar o Atlético-MG pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro após a derrota para o Red Bull Bragantino. O jogo acontece na quinta-feira, às 19h, na Neo Química Arena e a missão é encontrar um substituto para Fagner.

Com 40 pontos no Brasileirão, o time do técnico Mano Menezes terá o desfalque do lateral-direito, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, contra a equipe mineira, que soma 53 pontos e ocupa a quinta colocação.

Apesar de não viver sua melhor fase, o experiente lateral de 34 anos e 531 jogos pelo Corinthians é, ao lado de Renato Augusto, o líder de assistências do time no ano, com oito. Entre os possíveis substitutos de Fagner estão o lateral Rafael Ramos e o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, que já foi escalado improvisado na posição por Mano Menezes.

Nesta segunda, os atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Red Bull Bragantino passaram por um trabalho regenerativo. Os demais iniciaram o dia na academia. Em campo, Mano Menezes trabalhou posse de bola em espaço reduzido. Depois, houve duas atividades de enfrentamento em meio campo.

Nesta terça, o Corinthians dará sequência na preparação para o confronto com o Atlético-MG, que no sábado empatou com o lanterna América em 1 a 1. No primeiro turno, no Mineirão, o Corinthians venceu por 1 a 0, gol de Róger Guedes.