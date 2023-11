Criciúma pode voltar ao G-4 e Chapecoense luta para sair do Z-4 da Série B

Duas partidas completarão a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, que pode movimentar tanto a zona de acesso (G-4), com o Criciúma, quanto a zona de rebaixamento (Z-4), com a Chapecoense.

Com os resultados da rodada, o Criciúma voltará ao G-4 caso vença o lanterna e rebaixado ABC no estádio Heriberto Hulse, em duelo marcado para as 21h30. Os mandantes chegam confiantes após vencerem as duas últimas partidas, diante do CRB, por 1 a 0, e Sampaio Corrêa, por 3 a 0.

Assim, o Criciúma aparece em sexto lugar com 57 pontos e assumirá a vice-liderança em caso de vitória. Chegará aos 60 pontos e ultrapassará Novorizontino (57) e Sport (59). Ficará empatado com Atlético-GO e Juventude, ambos com 60, mas vencerá no número de vitórias, primeiro critério de desempate. O time catarinense terá 18, contra 17 do Juventude e 16 do Atlético-GO.

Com 72,5% de aproveitamento, o Criciúma tem a terceira melhor campanha como mandante, somando 12 vitórias, um empate e quatro derrotas. O ABC, por outro lado, já está rebaixado e ocupa a lanterna, com apenas 21 pontos.

Um pouco mais cedo, às 19h, a Chapecoense visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), com objetivo contrário: sair da faixa de queda. O time catarinense ocupa a 18ª colocação com 33 pontos e, em caso de vitória, chegará a 36 pontos e ultrapassará Ponte Preta (35 pontos) e Sampaio Corrêa (36) pelo número de vitórias: 8 a 7. O CRB, distante da luta pelo acesso, está tranquilo na tabela, em décimo lugar, com 50 pontos.

CONFIRA OS JOGOS DA 35ª RODADA DA SÉRIE B:

TERÇA-FEIRA

Atlético-GO 2 x 2 Novorizontino

SEXTA-FEIRA

Mirassol 2 x 1 Sport

Juventude 2 x 1 Ituano

Londrina 0 x 0 Guarani

SÁBADO

Ponte Preta 0 x 1 Avaí

Botafogo 2 x 2 Ceará

Sampaio Corrêa 1 x 2 Tombense

DOMINGO

Vitória 1 x 1 Vila Nova

TERÇA-FEIRA

19h

CRB x Chapecoense

21h30

Criciúma x ABC