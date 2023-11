Rodada da NBA tem recorde de Curry, 1ª derrota dos Celtics e estreia de Harden nos Clippers

Em noite de rodada cheia, com 12 jogos, a NBA contou com jogos e feitos de todos os tipos nesta segunda-feira. Stephen Curry bateu recorde no Golden State Warriors, Joel Embiid anotou 48 pontos em apenas 30 minutos, o Boston Celtics perdeu a primeira na temporada e James Harden fez sua estreia pelo Los Angeles Clippers.

Em Detroit, os Pistons foram derrotados pelo Golden State Warriors por 120 a 109. Os visitantes foram liderados por Curry, que anotou mais uma marca histórica. Ele se tornou o primeiro jogador da NBA a marcar quatro ou mais cestas de três pontos em cada um dos primeiros oito jogos da temporada.

Curry foi o cestinha do duelo, com 34 pontos. Klay Thompson e Chris Paul, saindo do banco de reservas, anotaram 17 pontos cada. Pelos Pistons, Cade Cunningham e Killian Hayes marcaram 21 pontos cada. Foi a sexta derrota do time de Detroit em oito jogos neste início de temporada. Já os Warriors tem retrospecto exatamente oposto e ocupam o terceiro lugar da Conferência Oeste.

Outro a brilhar na noite de segunda foi Joel Embiid. Ele foi o cestinha e maior destaque na vitória do Philadelphia 76ers sobre o Washington Wizards por 146 a 128, em casa. Em apenas 30 minutos em quadra, o camaronês anotou 48 pontos, 11 rebotes e seis assistências. "Eu apenas aproveitei algumas situações que estavam disponíveis (em quadra). Jogamos como um time. Parecem muitos pontos, mas muitos saíram apenas no fluxo do nosso ataque", disse Embiid, modesto.

Com a grande atuação do camaronês, os Sixers acumularam a quinta vitória seguida. O time já divide a liderança da Conferência Leste com o mesmo retrospecto do Boston Celtics: cinco triunfos e uma derrota.

O revés dos Celtics veio nesta segunda, o primeiro na temporada. Jogando fora de casa, o tradicional time da NBA caiu diante do Minnesota Timberwolves por 114 a 109. Anthony Edwards conduziu os anfitriões, que vinham de vitória sobre o Denver Nuggets, atual campeão da NBA, com 38 pontos.

Pelos Celtics, Jayson Tatum marcou 32 e teve o apoio de Jaylen Brown, autor de 26. Os surpreendentes Timberwolves figuram em quarto lugar no Oeste, com quatro vitórias e duas derrotas.

Outro ponto alto da noite foi a estreia de James Harden pelos Clippers. Ele registrou 17 pontos, seis assistências e três rebotes em 31 minutos em quadra. Mesmo assim, não evitou a derrota da equipe de Los Angeles para o New Yor Knicks por 111 a 97, fora de casa. Os anfitriões contaram com destaque de Julius Randle, autor de um "double-double" de 27 pontos e 10 rebotes, e RJ Barrett, responsável por 26 pontos.

Já o atual campeão venceu mais uma. Os Nuggets superaram o New Orleans Pelicans por 134 a 116 no embalo do terceiro "triple-double" de Nikola Jokic da temporada, con 35 pontos, 14 rebotes e 12 assistências. A atuação do astro permitiu a virada do time de Denver, que chegou a estar em desvantagem de 20 pontos no placar.

Os Nuggets lideram a Conferência Oeste com sete vitórias e uma derrota, a melhor campanha do campeonato até o momento.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Detroit Pistons 109 x 120 Golden State Warriors

Indiana Pacers 152 x 111 San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers 146 x 128 Washington Wizards

Orlando Magic 102 x 117 Dallas Mavericks

New York Knicks 111 x 97 Los Angeles Clippers

Miami Heat 108 x 107 Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets 125 x 129 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 130 x 113 Utah Jazz

Houston Rockets 122 x 97 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 126 x 117 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 114 x 109 Boston Celtics

Denver Nuggets 134 x 116 New Orleans Pelicans