Copa do Nordeste: confira datas, times, premiação e tudo sobre a competição regional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou nesta terça-feira as datas da Copa do Nordeste de 2024, principal competição regional do País. A principal novidade é a atenção que a entidade teve com os demais torneios: não haverá um choque de datas da chamada "Lampions League" com os Campeonatos Estaduais do próximo ano.

A fase preliminar começará no dia 7 de janeiro, enquanto a final está reservada para 9 de junho. O futuro campeão vai garantir vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Ceará é o atual campeão. Além dele, outros 11 times já estão garantidos na fase de grupos. Na fase preliminar, outros 16 irão brigar pelas quatro últimas vagas na competição. Os nove Estados da região estarão representados. Em 2023, foram distribuídos R$ 42 milhões entre todas as equipes que disputaram o torneio. Campeão, o Ceará recebeu R$ 6 milhões.

A dois meses do início da primeira fase, o Estadão reúne as principais informações sobre a Copa do Nordeste. Confira abaixo as datas da competição, times classificados, premiação e todos os campeões na história do torneio.

QUANDO ACONTECERÁ A COPA DO NORDESTE?

Ao todo, a CBF definiu 16 datas para a disputa do torneio regional, que contabiliza fase preliminar, grupos e mata-mata. Com isso, não haverá um conflito com os Estaduais da região, que acontecerão entre abril e janeiro.

7 de janeiro (domingo): fase preliminar

14 de janeiro (domingo): fase preliminar

4 de fevereiro (domingo): Copa do Nordeste

10 de fevereiro (sábado): Copa do Nordeste

14 de fevereiro (quarta-feira): Copa do Nordeste

21 de fevereiro (quarta-feira): Copa do Nordeste

28 de fevereiro (quarta-feira): Copa do Nordeste

6 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste

13 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste

20 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste

24 de março (domingo): Copa do Nordeste

27 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste

10 de abril (quarta-feira): Copa do Nordeste

24 de abril (quarta-feira): Copa do Nordeste

5 de junho (quarta-feira): Copa do Nordeste

9 de junho (domingo): Copa do Nordeste

QUAIS OS TIMES CLASSIFICADOS À COPA DO NORDESTE?

Ainda não há uma definição de todos os classificados à competição, mas já dá para desenhar, com base no ranking da CBF, quais são aqueles que disputarão o título do principal torneio regional do País.

FASE PRELIMINAR

ABC (ranking)

Altos (ranking)

ASA (2º lugar no Campeonato Alagoano)

Botafogo-PB (ranking)

Confiança (ranking)

CSA (ranking)

Ferroviário (ranking)

Iguatu (3º lugar no Campeonato Cearense)

Jacuipense (2º lugar no Campeonato Baiano)

Juazeirense (ranking)

Moto Club (2º lugar no Campeonato Maranhense)

Potiguar de Mossoró (3º lugar no Campeonato Potiguar)

Retrô (2º lugar no Campeonato Pernambucano)

Sampaio Corrêa (ranking)

Santa Cruz (ranking)

Sousa (2º lugar no Campeonato Paraibano)

FASE DE GRUPOS

América-RN (campeão potiguar)

Bahia (campeão baiano)

Ceará (ranking)

CRB (campeão alagoano)

Fortaleza (campeão cearense)

Itabaiana (campeão sergipano)

Maranhão (campeão maranhense)

Náutico (ranking)

River-PI (campeão piauiense)

Sport (campeão pernambucano)

Treze (campeão paraibano)

Vitória (ranking)

TODOS OS CAMPEÕES DA COPA DO NORDESTE

Bahia: 4 títulos (2001, 2002, 2017 e 2021)

Vitória: 4 títulos (1997, 1999, 2003 e 2010)

Sport: 3 títulos (1994, 2000 e 2014)

Ceará: 3 títulos (2015, 2020 e 2023)

Fortaleza: 2 títulos (2019 e 2022)

América-RN: 1 título (1998)

Campinense: 1 título (2013)

Santa Cruz: 1 título (2016)

Sampaio Corrêa: 1 título (2018)