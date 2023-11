Wild perde de Fognini e cai na estreia no Torneio de Metz, na França

O tenista brasileiro Thiago Wild foi eliminado logo na estreia no Torneio de Metz, na França, nesta terça-feira. O número 1 do Brasil caiu diante do experiente italiano Fabio Fognini pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (11/9), em 2h07min de confronto.

O triunfo teve sabor de revanche para Fognini, que havia sido batido pelo brasileiro na final do Challenger de Gênova, diante de sua torcida, há dois meses. Se levou a melhor no saibro, Wild não conseguiu superar o rival de 36 anos na quadra dura francesa, no torneio de nível ATP 250.

Apesar da queda precoce em Metz, Wild pode ganhar uma posição no ranking da ATP. Nesta semana, ele ganhou dois postos e apareceu em 74ª, a melhor colocação de sua carreira. Na semana que vem, poderá aparecer em 73º.

Com a eliminação de Wild, o Brasil ficou sem representantes na competição francesa. Na segunda, Rafael Matos e Marcelo Demoliner também caíram na estreia, mas na chave de duplas. Novamente, Fognini foi algoz do Brasil. Ele e o francês Pierre-Hugues Herbert venceram a dupla nacional por duplo 6/4.