Presidente da Ponte Preta confirma novo transfer ban e permanência de Brigatti para o Paulistão

Em ponto de ebulição, a Ponte Preta está no olho do furacão nesta semana na cidade de Campinas. Derrotada no fim de semana, entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, faltando três rodadas para o fim da temporada. O presidente do clube, Marco Antônio Eberlin, confirmou que pretende deixar João Brigatti no comando do time para 2024, mas anunciou nesta terça-feira, mais um problema para o clube, com a chegada de um novo transfer-ban.

Recentemente a Ponte Preta já havia se livrado de algumas punições, quitando uma dívida em torno de R$ 2 milhões. Agora, o dirigente confirmou que uma nova dívida, que gira em torno de R$ 300 mil, trará uma nova punição ao clube.

O transfer-ban é uma punição administrativa, que a Fifa aplica aos clubes pelo não pagamento em transferências. Caso seja punido, o clube não pode inscrever nenhum jogador nas janelas, seja em transferências nacionais ou internacionais, até que a dívida seja quitada ou acordada. Segundo Eberlin, existe uma lista com 60 jogadores para reforçar o elenco para 2024.

Para montar o elenco para a disputa do Paulistão, a Ponte Preta terá que se livrar da punição. De certo, será a permanência de João Brigatti no comando técnico, independente do desfecho do clube na Série B. Contratado para ser diretor, Brigatti assumiu o time na reta final, após a saída de Pintado.

O mandatário também confirmou os valores da dívida atual do clube, que giraria em R$ 320 milhões, mas revelou ações efetivas no sentido de consolidar acordos com a Justiça em relação às dívidas trabalhistas, com jogadores e ligadas à CBF e dívidas cíveis. "Este é um processo que vem desde 1993, portanto, não é algo de agora, mas precisamos fazer acordos para tentarmos administrar tudo isso e tentar deixar o clube viável".

Eberlin confirmou ainda que, nesta terça-feira, quinto dia útil do mês, quitou os salários e que existe uma premiação extra ao elenco para não cair à Série C. "Chega perto dos R$ 500 mil."

Com a derrota para o Avaí, a Ponte Preta permaneceu com 35 pontos e entrou na zona de rebaixamento. A equipe

agora se prepara para um duelo direto com o Tombense, que tem 37 pontos, no sábado, às 18h, no Almeidão, em Tombos (MG), pela 36ª rodada. Os dois últimos jogos serão diante de Juventude (fora) e CRB (casa).