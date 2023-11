Renato Augusto treina com proteção no ombro esquerdo e é dúvida para enfrentar o Atlético-MG

O técnico Mano Menezes só saberá nesta quarta-feira se poderá contar com Renato Augusto diante do Atlético-MG, às 19 horas, desta quinta, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador participou do treino desta terça-feira com uma proteção no ombro esquerdo por causa de uma pancada sofrida na derrota, por 1 a 0, para o Red Bull Bragantino na derrota, no domingo.

Mano orientou o primeiro treino da semana nesta terça-feira porque os titulares só fizeram um trabalho regenerativo na segunda. Os jogadores foram submetidos a um exercício de posse de bola em campo reduzido e um treino tático.

A derrota em Bragança Paulista trouxe a pressão do rebaixamento de volta. O Corinthians soma 40 pontos e uma combinação de resultados nesta rodada poderá levar o time para a zona da degola, restando apenas cinco rodadas para o final do campeonato.

Além de Renato Augusto, Mano tem um problema na lateral-direita porque Fagner está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Rafael Ramos e Bruno Méndez são as opções para a vaga. A decisão será tomada nesta quarta-feira.