CRB vence, mantém chances matemáticas de acesso e complica a Chapecoense

Após três jogos sem vencer, o CRB se reabilitou na 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o time alagoano superou a desesperada Chapecoense por 3 a 2, no Rei Pelé, em Maceió (AL), e manteve vivo o fio de esperança por um acesso. Com o resultado, o CRB, ainda que com pouca probabilidade, segue com chances matemáticas de brigar pelo acesso. Já os catarinenses se complicaram ainda mais em relação à zona de rebaixamento.

Agora o CRB soma 53 pontos e se manteve no meio da tabela, em 10º. Faltando nove pontos em disputa, o time está a sete do Sport, que fecha o G-4, com 59. A diferença pode aumentar para oito, caso o Criciúma supere o ABC, no encerramento da rodada, chegando a 60 pontos.

Já a Chapecoense segue no seu calvário. Foi a terceira derrota seguida do time, que aparece em 18º, com 33 pontos, atrás da Ponte Preta, 17º, com 35. O primeiro time fora da zona de descenso é o Sampaio Corrêa, com 36.

O CRB iniciou a partida explorando o lado direito de ataque. Com menos de dez minutos, Saimon cruzou e João Paulo cabeceou, para grande defesa de Airton. Aos 11 minutos, o goleiro não evitou o tento de Hyuri, que abriu o placar para os alagoanos. Em cobrança de falta ensaiada, também pelo lado direito, Mike bateu, o goleiro deu rebote e o atacante completou para as redes. A alegria dos mandantes durou pouco tempo.

Após cobrança de escanteio, Bruno Leonardo cabeceou para deixar tudo igual, aos 16 minutos. O gol não mudou a estratégia do CRB, que seguiu impondo seu ritmo, inclinando as jogadas sempre para Hereda. Já na reta final, Mike bateu cruzado, para defesa de Airton. Quando o empate parecia persistir, João Paulo colocou os donos da casa em vantagem para o intervalo. Novamente pela direita, Hereda cruzou rasteiro e o meia chegou batendo, rasteiro, sem chances para Airton.

Na segunda etapa, o CRB adotou a estratégia de jogar no erro do adversário. Aproveitando a saída errada da Chapecoense, quase Juninho Valoura ampliou com dois minutos. O volume era todo dos donos da casa, que mesmo sem finalizar, ocupavam bem o campo de ataque. Apostando na falha dos catarinenses, Léo Pereira marcou o terceiro aos 25. Marcinho errou ao recuar para a defesa, o atacante aproveitou, disparou e bateu firme rasteiro, no canto esquerdo. A reação da Chapecoense veio de imediato.

A defesa alagoana afastou parcialmente e Marco Antônio pegou a sobra, cortou para o meio e bateu forte. O goleiro Vitor Caetano acabou falhando, recolocando os visitantes no jogo, aos 28. O empate deixou o jogo nervoso. Sem querer errar, o CRB prendeu a bola no campo de ataque, enquanto a Chapecoense se lançou para o tudo ou nada. Pecando na criação, a Chapecoense parou na defesa e viu o CRB gastar tempo, controlando a partida até o apito final.

Na próxima rodada, o CRB encara outro time catarinense, o Avaí, no sábado, às 17 horas, na Ressacada, em Florianópolis (SC). No mesmo dia e horário, a Chapecoense tem outro "jogo da vida", contra o Botafogo-SP, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

CRB 3 X 2 CHAPECOENSE

CRB - Vitor Caetano; Hereda, Saimon, Ramon Menezes e Matheus Ribeiro; Falcão (Auremir), Juninho Valoura (Lucas Lima) e João Paulo (Rafael Longuine); Mike, Bruno Silva (Léo Pereira) e Hyuri (Jailson Cauã). Técnico: Daniel Paulista.

CHAPECOENSE - Airton; Douglas Borel (Felipe Albuquerque) , Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Mancha; Victor Ferraz (Pablo Oliveira), Gustavo Cazonatti, Marcinho (Felipe Ferreira), Bruno Nazário e Giovanni Pavani (Danrlei); Kayke (Marco Antônio). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Hyuri, aos 11 minutos, e Bruno Leonardo, aos 16 minutos, João Paulo, aos 49 minutos do primeiro tempo. Léo Pereira, aos 25 minutos, Marco Antônio, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Silva e João Paulo (CRB); Gustavo Cazonatti (Chapecoense).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Rei Pelé, em Maceió (AL).