Fluminense pega o Internacional no Beira-Rio de 'ressaca' após título da Libertadores

Ainda de 'ressaca' pela conquista da 'Glória Eterna', seu primeiro título da história na Copa Libertadores, conquistado no sábado em cima do Boca Juniors-ARG, o Fluminense volta as suas atenções ao Brasileirão, onde irá buscar a reabilitação. Sem vencer há dois jogos, faz um duelo direto com o Internacional, fora de casa, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 19h, desta quarta-feira, em jogo válido pela 33ª rodada.

Atualmente, o Fluminense que já tem vaga na Libertadores do ano que vem garantida por ter conquistado o título nesta temporada, está na parte de cima da tabela do Brasileirão, com 45 pontos, na oitava colocação.

Como a comissão técnica deu folga ao elenco até segunda-feira, os jogadores se apresentaram somente nesta terça-feira, horas antes de embarcar para Porto Alegre (RS). O técnico Fernando Diniz, que segunda-feira fez nova convocação da seleção brasileira, deve mandar a campo uma escalação alternativa, que só deve ser confirmada após uma última avaliação física.

Alguns jogadores importantes como o lateral Marcelo, o zagueiro Felipe Melo, o meia Paulo Henrique Ganso e os atacantes Keno e Cano devem ser poupados por conta do cansaço físico. Com isso, alguns jogadores mais jovem podem começar jogando.

O Internacional, que vem embalado por uma vitória por 2 a 1 em cima do Cruzeiro, é o 11º colocado com 42 pontos, dentro da zona de classificação para a sul-americana.

O técnico Eduardo Coudet deve manter a mesma base titular que vem atuando nas últimas rodadas. A única dúvida está na lateral-esquerda, porque Renê está machucado. Nico Hernández, Thauan Lara e Dalbert são as opções para o setor.

Apesar de ser zagueiro de origem, Nico Hernández é quem sai na frente, já que antes de ficar fora da partida contra o Cruzeiro por dores no joelho direito, foi ele quem foi titular contra o América-MG. Recuperado, deve começar jogando. De volta após conquistar a medalha de ouro no Pan-Americano, o jovem Thauan Lara é outra opção. Foi Dalbert quem começou jogando na rodada passada, mas oscilou demais.

"Temos que respeitar o Fluminense, independentemente da equipe que entrará em campo, se for titular, alternativa ou reserva. Mas, precisamos do resultado positivo para seguirmos focados em nossos objetivos", disse Coudet.